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快閃賊潛入Target 南加女盜竊後甩掉保全逃逸

橙縣訊
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女竊賊在Target商店假裝挑選商品，將價值數百美元商品悄悄放入自己的托特包內。（Santa Ana Police Department）
女竊賊在Target商店假裝挑選商品，將價值數百美元商品悄悄放入自己的托特包內。（Santa Ana Police Department）

南加橙縣警方正尋找一名涉嫌在Target商店竊取價值數百美元商品的女子。據聖塔安那市警察局（Santa Ana Police Department）稱，該竊案發生於2月初，地點位於聖塔安那市南Bristol街3300號的Target商店。

視頻來源：Santa Ana Police Department，洛杉磯採訪中心後製

監控畫面顯示，該名女子在商店內挑選大量美容產品與服飾，並將物品放入購物車中。隨後，她悄悄將商品藏入肩上的大托特包內，並時不時確認周圍顧客是否注意到她的行為。

完成偷竊後，她丟下購物車，徑直朝出口走去，隨後迅速跑出商店，卻被一名安保人員攔下。然而，在警方到达之前，她设法擺脫了安保人員並逃離現場。

警方描述，該名嫌犯為白人女性，年龄約20至25歲，身高約5尺3寸，犯案時穿著白色短上衣與寬鬆棕色長褲。

警方已公布監視畫面及照片，希望民眾提供線索。知情者請致电714-245-8551聯繫警探Rashad，或電郵至[email protected]

女竊賊在Target商店假裝挑選商品，將價值數百美元商品悄悄放入自己的托特包內。...
女竊賊在Target商店假裝挑選商品，將價值數百美元商品悄悄放入自己的托特包內。（Santa Ana Police Department）

Target 南加 洛杉磯

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