兩竊賊爬電線桿偷銅線 鄰居怒吼：去找工作

兩名男子試圖偷取銅線，一名見義勇為者挺身而出制止。

洛縣 漢廷頓公園市（Huntington Park）上周發生一起竊案未遂事件，兩名男子試圖從電線桿上偷取銅線，一位見義勇為者挺身而出，制止了偷竊行為。

視頻來源：FOX新聞台，洛杉磯 採訪中心後製

事件發生於2月23日（周日），地點在Marbrisa大道與Saturn大道交界處。視頻顯示，一名男子手持斷線鉗爬上電線桿試圖割取電纜，而另一名同夥則在地面接應。由於該電纜長達數個街區，行為相當顯眼，導致居民上前制止。影片中，能清楚聽見一名正義人士以西班牙語向竊賊喊話，要求他們去找正當工作。

一名不願具名的見義勇為者接受FOX 11採訪時表示，「我看到他們的行為不對，良心告訴自己必須做點什麼，保護家人和社區。」他強調他每天辛苦工作，無法理解為何這些人不願靠正當手段謀生，「他們可以去撿回收物，也有更好的選擇。」

由於鄰居們挺身而出，這起偷竊行動未能得逞，沒有電線被竊。然而，嫌犯的行為仍導致AT&T 電信服務中斷，目前相關維修人員正努力恢復服務。據了解，竊賊的目標是電纜內的貴重銅線。