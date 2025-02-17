「上陽賦」太子 南加開可麗餅店 開始人生下半場

演員郭家銘在柯汶那Azusa道廣場開設可麗餅店。（記者張宏／攝影）

中國電視劇「上陽賦」劇中扮演太子的郭家銘在美國開啟人生下半場，今年41歲的他希望能變成更好的自己。郭家銘在洛縣柯汶那開設一家可麗餅店，自己下廚、研發菜單、進貨，為提升商業管理能力，他還參加哈佛商學院的商業領導力、影響力和管理 (CLIMB)課程。他說，視野不同，眼界就不同，從演員到店主，未來無限可能。

（影音來源：記者張宏）

在柯汶那Azusa道的廣場裡有一家可麗餅店，門面並無特別之處，但進入店內可看到牆上掛著披頭士的海報和不同風格的彩色畫作，另外一邊還有一架古董鋼琴。走到櫃檯，看到一個身材高大的亞裔 男子在爐台熟練地攤可麗餅，如果常看中國影視劇的人會發現，這名男子原來是演員郭家銘。

郭家銘五歲開始學習鋼琴，一度和郎朗分別代表黑龍江省和遼寧省同台競技，後考入中央戲劇學院表演系，和白百何、唐嫣、文章等人同為中戲2002級同學。2007年他拍攝的首部主演電影「我自己的德意志」入圍艾美獎 最佳男演員提名，藉此契機簽約CAA經紀公司。他說，自己應該是該公司簽約的第一批中國演員，他當時和李奧納多共用一個經紀人。也因此他有機會和動力提升自己的英語能力，為將來到美國發展做準備。一切好像是冥冥中的安排，他疫情期間滯留南加，他就讀紐約電影學院導演系及一度和朋友合夥開餐廳未果，但他還是對開餐廳有熱情。一年多前接下這家可麗餅餐廳，且和原先店主花了一個月時間學習如何製作可麗餅。

郭家銘笑稱，自己無論演戲還是做事都很注重體驗，他也因此從140斤標準體重變成190斤，全屬「工傷」。因為所有的食物都由他自己設計，像奶油芝士（Cream Cheese）等調料都是自己一遍遍試吃才選出最滿意的味道。目前這家店已開業18個月，僱八個員工，第二家店也在計劃中。他作為老闆每天早上來開店、進貨，下午上網課寫作業，晚上他主要負責看店做可麗餅。

演員出身難免感性，他說，店面所在區域不是華人 聚集地，面對不同族裔的客人，自己常有情緒化想哭的時刻。比如曾有一個白人女客人進門問他是日本人還是韓國人，當聽到他是華人的答案後，直接離開，讓他手足無措。還有一個白人老婦人也是讓他一遍遍重複但還是說自己聽不懂。有中戲同學不理解他為什麼要改行做服務業，他認為演員和餐廳都是從他人的認可中得到滿足感的職業，本質並沒有什麼區別。