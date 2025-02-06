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洛城野火重擊華人 有死亡、有想搬家 還有更多人…  

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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被燒毀的房子，像怪獸一樣豎立。（記者邵敏／攝影）
被燒毀的房子，像怪獸一樣豎立。（記者邵敏／攝影）

2025年年初，南加地區史無前例的野火，對華人究竟帶來如何毀滅性打擊？有人在這場野火中失去生命，有人僥倖躲過火災，卻有家不能回；也有人因這場野火萌生去意，計劃搬離洛杉磯；還有許多華人家園一夜間被大火燒盡，重建之路漫漫無期。

（視頻來源：記者邵敏）

遭受伊頓野火重擊的百年老城艾塔迪那市（Altadena），封鎖幾周後，大部分路段最近已對公眾開放，很多居民第一次返回家園，無法接受眼前景象。這個被無情大火肆虐過的城市，就像剛經歷一場慘烈戰爭，到處殘垣斷壁，空氣中依然彌漫著焦味。

84歲的趙志峰（Zhi Feng Zhao，音譯）不幸在這場野火中喪生，遺骸在燒毀的家中找到，當時廢墟上還有一隻郊狼徘徊，他是已知29名遇難者中的一員。來自中國四川的Lili，一年前剛搬進這個城市的新家，一夜間家園盡失；大提琴家Simon吳百萬豪宅夷為平地，半生搜集的骨董頃刻化為烏有；電影人Jimmy胡，火海中堅守住宅12小時，最後衝出重圍撿回性命，但家已被熊熊大火吞噬；華裔居民Theresa的兒子，傾注心血新裝修的美屋變成灰燼，價值損失無法估計…… 

除留下姓名的華人災民，還有很多不願公布名字的人，以及無數不為人知的華人同胞，正在承受火災帶來的巨大傷痛。數據顯示，伊頓野火、寶馬山野火（Palisades Fire）蔓延幾萬英畝土地，摧毀、損壞1萬8000多棟建築物，數萬人被迫離開家園，這些數字的背後涉及多少華人，無法統計。

停在院子裡的汽車也被大火燒得面目全非。（記者邵敏／攝影）
停在院子裡的汽車也被大火燒得面目全非。（記者邵敏／攝影）
百年老城艾塔迪那，就像剛經歷慘烈的戰爭，到處殘垣斷壁。（記者邵敏／攝影）
百年老城艾塔迪那，就像剛經歷慘烈的戰爭，到處殘垣斷壁。（記者邵敏／攝影）

1月7日爆發的伊頓野火已過去數周，艾塔迪那市的生活氣息正在慢慢恢復。一些房子僥倖躲過野火的屋主，陸續搬回來，但很多人還在猶豫，是否繼續住在這。一對日本夫婦正在打掃倖存房屋，室內全是灰燼，清理需費時多日；男主人說，相比失去家園的鄰居，他非常幸運，但野火造成空氣等大量有毒物質污染，「我們住在這里還安全嗎？聽說排放的有毒物質會致癌。再加上周圍很多鄰居、社區生活設施已被燒毀，我們的生活該如何繼續下去？」

艾塔迪那這座曾經寧靜祥和的城市，如今看上去十分怪異，燒毀的廢墟與倖存的建築奇跡般共存。同一條街道，這邊房屋全部燒毀，但對面的房子堅強屹立。ABC 7電視台等報導指出，7日的伊頓野火呈跳躍式燃燒，有人分析是風向迅速轉變導致，也有人認為，躲過野火的建築，是因為有防火措施保護。

這場毀滅性野火，加速一些華人搬離洛杉磯想法。居住在附近城市亞凱迪亞的James張表示，野火沒有直接威脅到他的住宅，但他去意已決。「事實上，我們此前就一直猶豫要不要離開洛杉磯，最近幾年物價高漲、治安惡化、以及大地震的威脅，洛杉磯早就不再是當初夢想的天使之城。」James感慨，「現在這場突發野火，更是暴露政府的無能，自然災害影響越來越大，我們家已經制定搬離計劃，而且身邊不少朋友，都在討論這個話題」。

有些房屋倖存，但周圍鄰居的家園已毀。（記者邵敏／攝影）
有些房屋倖存，但周圍鄰居的家園已毀。（記者邵敏／攝影）
很多華人的家園一夜間被大火摧毀。（記者邵敏／攝影）
很多華人的家園一夜間被大火摧毀。（記者邵敏／攝影）
廢墟中有一盞路燈，顯示主人曾在這裡生活的氣息。（記者邵敏／攝影）
廢墟中有一盞路燈，顯示主人曾在這裡生活的氣息。（記者邵敏／攝影）

華人 洛杉磯 亞凱迪亞

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