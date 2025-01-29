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伊頓野火 百歲長者黑暗中絕望求救「別丟下我」

洛杉磯訊
救援人員打著手電，在老人中心挨家挨戶敲門、搜尋。（ LASD）
救援人員打著手電，在老人中心挨家挨戶敲門、搜尋。（ LASD）

洛杉磯縣警局（ LASD）日前公布一段視頻，顯示「伊頓野火」（Eaton Fire）中，一位百歲長者在老人院，救援人員的手電筒最終找到黑暗中長者，成功將她救出。老人求救的聲音很催淚，「別丟下我」。

（視頻來源： LASD，記者邵敏／後製）

LASD發布的影片，再現這次驚心動魄救援。伊頓野火發生的第二天，即8日上午，兩名警員在艾塔迪那市（Altadena）一所已緊急疏散的老人中心，搜尋有無遺漏者。

警員Quinn Alkonis發現一位老婦人正在院子遛狗，她似乎沒有意識到野火帶來的危險，Alkonis馬上告訴長者山火緊迫，需要立即撤離。當被問及這幢樓是否還有其他人時，這名長者表示不確定，警員繼續在房間、走廊里尋找，挨家挨戶敲門，並大聲叫喊「有沒有人在里面」，另一名救援人員Nicholas Martinez也加入搜尋。

此時，窗外野火越來越近。警察突然聽到一名女子微弱的呼救，他們打著手電筒，在黑暗中，這束光發現一名百歲老婦人正推著助行器，獨自沿走廊行走，老人已經迷失方向，掙扎想要逃生。年邁長者的求救讓人淚目，她說只有她一個人，「不要丟下我」。警官趕緊回應，「我們會帶你離開。」老人解釋，因為助聽器正在充電，此前沒有聽到任何聲音，所以錯過早前的疏散通知。救援人員小心翼翼帶著這位百歲老人離開大樓，遠離野火危險。

警員將老人帶到安全地方後，又繼續搜尋，確保沒有人被丟下。沒有人知道7日野火爆發那一晚，老人如何度過艱難的每一分鐘；在這場野火中失去生命的那些人，又是如何在恐懼絕望中度過生命的最後一刻。

黑暗中，一位百歲長者在老人院走廊裡逃生。（ LASD）
黑暗中，一位百歲長者在老人院走廊裡逃生。（ LASD）

老人中心 山火 洛杉磯

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