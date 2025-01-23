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休斯大火5萬人接撤離令 華人目睹天空灰紅

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）
洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

洛杉磯北部山區22日爆發的休斯野火（Hughes Fire）迅速擴散，24小時燒毀超過1萬英畝林地，超過5萬人收到疏散令或警告。當地華人居民也描述周遭地區天空呈現灰紅色，猶如黃昏，與友人通訊時表示擔憂；友人建議及早收拾準備，並表示需要幫助時可隨時聯繫，原以為火勢已控制卻又再度延燒。

讀者提供；記者張庭瑜後制

由於風速減緩，滅火飛機得以投放數萬加侖阻燃劑，使火勢控制率達14%。洛杉磯縣消防隊長馬龍（Anthony Marrone）表示，目前火勢較兩周前明顯改善，但洛杉磯縣及范杜拉縣（Ventura County）的紅旗警告仍延至26日上午。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，已有3萬1000人接到強制撤離命令，另有2萬3000人收到警告。截至24日晚間，5號公路（Interstate 5）部分封閉路段重新開放，但仍有30英里路段維持封閉以利救災並避免濃煙影響行車安全。目前尚無建築物損毀報告。

Sherman Oaks及Sepulveda Pass也出現灌木叢火災，加劇當地居民的恐慌。居民阿瑪拉（Kayla Amara）透露，火災爆發時，她匆忙收拾家中物品並用水管沖洗房屋，盼火勢不會蔓延至自家。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提醒居民注意火山灰的危害，稱灰塵可能含有重金屬及其他有害物質，建議在清理時佩戴防護裝備。洛杉磯縣公共衛生廳廳長費洛（Barbara Ferrer）警告，即使短暫接觸火山灰也可能引發健康問題。

氣象部門預測，強風將持續至25日，陣風最高速度可達每小時65英里，並預計27日將有降雨。由於火災後的區域易發生泥石流，當局已開始部署防災措施。

洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀...
洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

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