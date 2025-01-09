洛杉磯山火影響 好市多手紙瓶裝水售罄
洛杉磯野火導致居民恐慌及部分山區水源污染，好市多的手紙和瓶裝水9日再次售罄。伊頓山火（Eaton Fire）影響無數家庭，巴沙迪那市府發出水源污染警告，不建議使用自來水。蒙特利公園市的好市多9日下午人滿為患，幾乎每輛購物車都裝滿手紙和瓶裝水，目前好市多自產品牌的瓶裝水和手紙都賣光了。
（影音來源：記者張宏）
下午通常是好市多營業的清淡時間，但是9日下午的蒙市好市多場內則大排長龍等待結帳，幾乎每輛推車裡都裝著一個大包瓶裝水，有的甚至裝了四大包百餘瓶裝水。好市多其他區域貨物充足，但是手紙和瓶裝水區卻是一片空曠，原先擺放著一堆好市多品牌的瓶裝水區域空空如也。有幾名華人女客討論著瓶裝水都賣光了，疫情初期搶水情景仍記憶猶新。其中一人表示，反正她平時都是喝氣泡水，瓶裝水賣光了，不影響她，且現在氣泡水打折正好買進。
手紙區也是如此，好市多品牌的手紙全然不見蹤影，只剩下價格較貴的其他品牌的手紙。即使如此，經過的人們也忍不住要抓一包放入購物車內。華人Julia李表示，她家不缺紙和水，但缺安全感，手紙和水都是易耗品，且價格不貴，也能長期存放。所以，每次發生恐慌事件時，手紙和水都是最先被搶光，尤其疫情後，有些人已形成條件反射。
在好市多超市內，人們也在談論手紙和瓶裝水售罄。一名西裔女性表示，有的人失去了家園，有的人家園正在失去，當人們一無所有的時候，總要抓住一些有安慰感的東西。例如巴沙迪那的水源被污染，人們需要乾淨的瓶裝水，這一切本不該發生，但人們現在陷入了恐慌。蒙市好市多的工作人員也證實，該超市品牌的瓶裝水和手紙目前售罄。
巴沙迪納市日前已發出警告，居民在另行通知之前不要在疏散區域飲用自來水或用其烹飪。因為當地供水系統可能會受到碎片和渾濁度升高的影響，以任何方式煮沸、冷凍、過濾或處理自來水都不會更安全。相反，瓶裝水適用於所有飲用方式，包括嬰兒配方奶粉和果汁、刷牙、洗碗、製冰及任何食物製備。
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