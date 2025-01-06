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劉曉慶訪南加 自稱中國挨罵最多明星 94歲粉絲到場示愛

記者張宏/洛杉磯即時報導
主辦方沈萍（左）和裔錦聲（右）與劉曉慶合影。（記者張宏／攝影）
主辦方沈萍（左）和裔錦聲（右）與劉曉慶合影。（記者張宏／攝影）

中國女演員劉曉慶日前現身南加，她自稱是中國挨罵最多的明星，被網友稱「慶奶」也不在意，所有外號都比較「狂」。劉曉慶一身深色職業套裝，出席美中十大傑出亞裔女性晚宴暨頒獎典禮，現場數百賓客聚集，劉曉慶94歲的華人粉絲到場示愛。劉曉慶表示，亞裔女性之美，在獨立和堅強。

（影音來源：記者張宏）

今年75歲的劉曉慶狀態不錯，在活動中展現親民隨和一面；不僅大方合影，且拍照時，還主動蹲下。她表示，這是第四次來洛杉磯，這裡是電影之都，可惜這次因時差還沒調整好，還沒好好品嚐當地中餐。

劉曉慶在洛杉磯只停留兩天就回中國，最近行程緊張，不僅要演話劇，還有十部短劇，扮演各種角色，百忙之中來南加參加活動，主要是為履行承諾。

劉曉慶為獲得傑出女性的獲獎人頒獎，談及何為亞裔女性之美，她說，亞裔女性頑強且堅韌不拔，尤其是四川女性，她們是創業者，不是弱者。相比劉曉慶外婆的裹小腳時代，她能昂首闊步行走，已進步很多。對網上流傳的劉曉慶「金句」，她稱，早知道是金句就多說幾個，從小就快人快語，不是為拍攝短視頻編造。

談及保養秘訣，她說，沒有保養，可能是身體好、注重鍛煉。最主要是心態好，每天早上起床第一件事，就是打開抖音看視頻。對網友稱她「慶奶」，劉曉慶沒有很在意，她說有很多外號，多數比較「狂」。「一路經歷過大風大浪，算是中國挨罵最多的明星，每次都是先準備好挨罵，再去拍戲」。劉曉慶堅信才華比顏值重要，只有雙手創造的未來，才是唯一能掌握的命運。「女人沒有靠山，就自己成為山」。

劉曉慶還換裝演唱「前門情思大碗茶」，唱腔字正腔圓，底氣十足。現場也有不少華人粉絲聚集門口，翹首期盼能見劉曉慶一面；其中來自蒙特利公園市的周淑華，算現場最年長粉絲，今年94歲的她，由家人陪同專程來一睹劉曉慶風采，周淑華表示，「劉曉慶你好，我從小就很喜歡看你的電視，你演的很好，你很漂亮，我們很愛你！」

活動主辦方沈萍表示，她和劉曉慶是四川同鄉，雖從未謀面，但劉曉慶的電影伴隨她長大，尤其是其人生經歷，令人欽佩。邀請劉曉慶參與活動，她內心一度忐忑和不安，沒想到劉曉慶一諾千金，展示出演藝圈大姐大魄力。她因擔心活動現場而躊躇，劉曉慶安慰「只要我來，就成功，大家一起聊聊天、吃個飯、唱唱歌，如果唱不好，就再唱一遍，沒什麼大不了」，讓沈萍很感動。當晚虞清、劉莉莎、劉茜、王麗紅、Jenny Smith、王欣等獲得亞裔女性獎。

劉曉慶（右八）一身深色職業套裝現身美中十大傑出亞裔女性晚宴暨頒獎典禮。（主辦方提...
劉曉慶（右八）一身深色職業套裝現身美中十大傑出亞裔女性晚宴暨頒獎典禮。（主辦方提供）
來自蒙特利公園市的周淑華（中）可謂現場最年長粉絲，她拿著劉曉慶的自傳。（讀者提供...
來自蒙特利公園市的周淑華（中）可謂現場最年長粉絲，她拿著劉曉慶的自傳。（讀者提供）
今年75歲的劉曉慶狀態不錯，展示親民隨和一面。（記者張宏／攝影）
今年75歲的劉曉慶狀態不錯，展示親民隨和一面。（記者張宏／攝影）
劉曉慶第三本自傳。（記者張宏／攝影）
劉曉慶第三本自傳。（記者張宏／攝影）
劉曉慶第三本自傳「人生不怕從頭再來」。（記者張宏／攝影）
劉曉慶第三本自傳「人生不怕從頭再來」。（記者張宏／攝影）

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