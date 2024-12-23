乒乓巨星馬龍來洛 恐無緣28奧運 看好美乒乓球發展

劉詩雯（左一）和馬龍（左三）與美國運動員代表互換隊服。（記者張宏／攝影）

為慶祝中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年，中國駐洛杉磯 總領館聯合美國乒協和南加華人華僑聯合總會等，22日在工業市舉辦慶祝活動。中國乒協副主席秦志戩和奧運 冠軍馬龍 、劉詩雯專程到洛杉磯參加活動。馬龍表示，雖然他可能無緣2028年的洛杉磯奧運會，但他看好美國乒乓球運動發展。

（影音來源：記者張宏）

乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動，很多小運動員圍繞著他簽名合影留念。他表示，2019年第一次來洛杉磯且做過手術，因此洛杉磯在其職業生涯中，留下重要一筆。這是第二次來洛杉磯，代表乒乓球隊來參加中美建交慶典更有傳承意義；他的乒乓球前輩在過去幾十年一直持續乒乓球外交傳統，借助體育增強兩國溝通很有必要，希望這個傳統能延續下去。雖然他可能無緣2028年的奧運會，但是明顯感覺到美國人民對乒乓球運動的熱情日益高漲。相信隨著喜歡這個運動的人增加，也會激發人才積累，誕生高水平運動員。

現場冠蓋雲集，安保升級，有不少馬龍和劉詩雯粉絲聚集門口。劉詩雯粉絲Elaine連，專程從車程約一小時外的庫爾富市（Culver City）趕來。她表示，劉詩雯暱稱是小棗，劉詩雯的粉絲統稱為「蜜棗」。Elaine連從小看劉詩雯打球，非常喜歡她的拼搏精神，難得她能來洛杉磯，因此花百餘元買黃牛票，也想親眼看到她。很慶幸這次不僅見到本人，還同乘一部電梯覺得很開心，不虛此行。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，53年前，中美兩國乒乓球運動員播下友誼和真誠的種子，打破兩國多年來的隔閡。這是加強人文交流、增進了解的生動體現。這段歷史性時刻，標誌兩國人民半個多世紀友誼的開始，成為中美關係的標誌性篇章。如今中美關係處於新的歷史時刻，希望能從過去汲取經驗和智慧，推動中美關係在各個領域的交往，為其發展奠定牢固民間基礎。

中國乒協副主席秦志戩代表中國奧委會宣讀主席高志丹發來的賀信。美國乒乓球協會執行長Virginia Sung在致詞中強調乒乓外交持久意義。南僑總會長蔡成華則在發言中強調美中關係的重要性。