我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

洛縣警員抱摔跨性別男 原因是空氣清新劑？

洛杉磯訊
洛杉磯縣警局正在調查一名警員和一名23歲跨性別男子在惠提爾停車場發生的暴力爭吵。（Tom Beck提供）
洛杉磯縣警局正在調查一名警員和一名23歲跨性別男子在惠提爾停車場發生的暴力爭吵。（Tom Beck提供）

洛杉磯縣警局（LASD）正在調查一名警員和一名23歲跨性別男子在惠提爾（Whitter）停車場發生衝突的案件。

跨性別男子布洛克 (Emmett Brock) 聲稱，今年2月，有警員無故將他攔下，並在惠提爾一家7-11便利店的停車場對他進行暴力毆打。布洛克的律師貝克(Tom Beck)提供便利店監控拍下的雙方衝突視頻。

（視頻來源：Tom Beck、ABC 7，記者子為後製）

律師貝克表示，布洛克是一名老師，在惠提爾教完課開車回家時，留意到路邊有一名警員和一女子爭吵，布洛克於是朝警員豎起中指。一輛巡邏車隨即開始緊跟布洛克，但該警員從未亮起警燈。

洛杉磯時報報導，警員稱布洛克後視鏡上掛著一個空氣清新劑，因此將他攔停。

看到有警車一直緊隨其後，布洛克把車開進7-11便利店的停車場。視頻顯示，警員與布洛克扭打在一起，混戰中警員將布洛克摔倒在地，隨後將他帶到警車內。

洛杉磯時報獲得的一份長達11頁的事故報告中，涉案警員寫道「看到他（布洛克）要離開汽車」、「他有拒捕傾向，並有意遠離他的汽車，這會有安全隱患。根據在警校受到的培訓與工作經驗，當執法人員在場時，那些車內有違禁品的嫌犯，通常會試圖遠離自己的汽車。」

布洛克被帶到洛杉磯縣警局諾瓦克（Norwalk）分局，警員們從布洛克的指紋中得知他是跨性別男子。律師貝克說，他（布洛克）被要求暴露生殖器，以確定應該被安置在哪個牢房裡。

洛杉磯縣警局在一份聲明中表示，正在調查「布洛克被警員要求暴露生殖器」的說法。

「洛杉磯縣警局會嚴肅對待所有警員使用武力執法的案件」LASD在聲明中表示， 相關部門正在調查布洛克及其律師提出的指控。因為案件仍在調查中，目前無法提供進一步的消息。

聯邦調查局（FBI）已對此前涉及洛杉磯縣警局的多起暴力執法案展開刑事調查，包括有警員毆打一名抱著孩子的婦女。以及6月24日在蘭卡斯特（Lancaster）某超市前停車場，警員抱摔、跪壓非裔女嫌的案件。

洛杉磯 跨性別 非裔

上一則

「強佔街頭」歪風吹進華人區 南加鑽石吧現聚眾飄移

延伸閱讀

周愚洛杉磯演講

周愚洛杉磯演講
研究：洛城酒後駕駛最嚴重

研究：洛城酒後駕駛最嚴重
把嬰兒忘在133℉車裡熱死 誇張保母「過失殺人」被捕

把嬰兒忘在133℉車裡熱死 誇張保母「過失殺人」被捕
大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長
澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰

澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰
弒親分屍 賓州特教老師8月受審

弒親分屍 賓州特教老師8月受審

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
位於南加阿蘇薩市的好市多，民眾為買烤雞排起長隊。（李女士提供）

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

2023-07-23 18:51

超人氣

更多 >
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校
通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買
好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷