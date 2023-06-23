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周末這樣玩╱南加海港小村莊 風情獨特

記者蕭愛╱聖地牙哥報導
賣風箏門前有沙灘椅，供遊客小憇。( 記者蕭愛╱拍攝)
賣風箏門前有沙灘椅，供遊客小憇。( 記者蕭愛╱拍攝)

聖地牙哥海港旁有一幽雅如公園般的小村莊，有紀念品店、餐飲店及娛樂場所，來聖地牙哥的遊客都會來此逛逛，體驗海港小村莊的獨特風情。

影音來源：蕭愛

海港小村莊（Seaport Village）在聖地牙哥港灣東側海濱地帶，從中途島航空母艦走過去約十分鐘。路側兩旁有海軍設立的紀念碑。海港中停靠各式各樣小船，不時還有遊艇緩緩駛過。不遠處白色科羅拉多大橋橫跨兩地之間，獨一無二的海港環境，略帶鹹味的海風，悠閒徜徉人行道上，享受自由自在的氣氛。

沿海岸人行道走入海港小村莊，首先會被路邊餐廳的沙漠植物吸引。很多亮眼像蓮花般的沙漠植物，還有鮮紅色長壽植物，它被許多人稱為狗舌頭，遊人喜歡沿著餐廳外圍行走，欣賞這些特別美麗的沙漠植物。

一家面對海灣、專賣風箏的紀念品店，門口掛著各種會旋轉的彩色裝飾品，海風一吹，各式彩燈一起迎風搖曳。其門口布置成沙灘，置有休閒椅，供遊客輕鬆面對海灣休息。在此可以買一個彩色風箏，迎海風任其飛翔，享受浮生半日遊。

再往南走，小橋流水野鴨美景在眼前，小橋上造景掛了許多小燈泡，夜晚橋上的燈與周圍樹上的燈，交織成燦爛燈景，許多情侶在此打卡。

它有70多家小商店，有興趣的可以一家一家逛。它們各有各的特色，有一家專門賣各式各樣的風鈴，有創意的藝術品，掛在店裡店外，只待有緣人買回去作紀念。還有一家外面寫著It’s a Jungle inside! 裡面都是與動物有關的紀念品。還有許多手工藝品店，琳瑯滿目，值得去挖寶。Something sweet shop布置的色彩繽紛，專門賣各種最酷糖果，包括經典復古糖果、鹹太妃糖、冷飲、冰淇淋等等，任你在海濱盡情享受甜蜜時光。

海港小村莊餐廳室外沙漠植物環繞。( 記者蕭愛╱拍攝)
海港小村莊餐廳室外沙漠植物環繞。( 記者蕭愛╱拍攝)
建在海濱的藍色建築，很有特色，是海港小村莊的標誌。( 記者蕭愛╱拍攝)
建在海濱的藍色建築，很有特色，是海港小村莊的標誌。( 記者蕭愛╱拍攝)

餐飲種類繁多，有高檔餐廳，也有平民價的快餐，三明治、塔可、燒烤任君選擇，在各家店舖中間休閒區有許多座椅，點一杯啤酒，坐在海風徐徐的廣場，聖地牙哥海濱美景，隨心所欲享受自在風情。

海港小村莊的標誌是建在海上藍色建築，兩層樓的木屋架構在海濱大道旁，目前呈關閉狀態，卽將是海濱風味和休閒氛圍的濱鳥餐廳(Shorebird)。

海港小村莊內還有一個大圓型建築，裡面是小朋友最喜歡的旋轉木馬，遊客較多時才會開放。

聖地牙哥海港小村莊港灣小艇林立。( 記者蕭愛╱拍攝)
聖地牙哥海港小村莊港灣小艇林立。( 記者蕭愛╱拍攝)
圓形建築是孩子們喜歡的旋轉木門。( 記者蕭愛╱拍攝)
圓形建築是孩子們喜歡的旋轉木門。( 記者蕭愛╱拍攝)

到海港小村莊，一般可以停車在中途島航空母艦旁的停車場，也可停在海港小村莊旁的停車場，兩者都需付費。

海港小村莊是一位土地開發商Morris Taubman 的夢想，他在1978年提議建造，兩年後完工，開放大眾參觀休閒，它歸屬於聖地牙哥港所有，由專業地產公司管理。

迷人的海港小村莊，它有如畫的海景，各種藝術紀念品商店，有多樣化的餐飲，營造出充滿活力的氛圍，假日不時還有街頭藝人表演。從此處看日出日落更是別具風味，難怪許多人都喜愛這塊寶地，到聖地牙哥港口，千萬別錯過Seaport Village.

聖地牙哥海港小村莊（SeaPort Village）

地址：849 W Harbor Dr, San Diego, CA 92101

營業時間：10am-10pm Daily

中午時分建築工人都到海港小村莊找餐廳吃午餐。( 記者蕭愛╱拍攝)
中午時分建築工人都到海港小村莊找餐廳吃午餐。( 記者蕭愛╱拍攝)

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