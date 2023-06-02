周末這樣玩╱好萊塢 年輕人電影夢起航點

好萊塢街的人行道上都是星星。（蕭海天提供）

位於洛杉磯的好萊塢 ，美國電影 的發祥地，從默片到有聲，由黑白到彩色；由平面到立體身歷聲，一直居於世界電影領導先驅。好萊塢成為形容詞，是許多年輕人作夢嚮往的地方。好萊塢大道早已成為有名的觀光之地，來自世界各地遊客，絡繹不絕。

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遊客興奮的與戲服藝人合照。（蕭海天提供） 中國戲院有近百年歷史。（蕭海天提供）

好萊塢最有名的星光大道 ，就是人行道上的成排星星，當演員達到某種成就時，名字可以刻在人行道的星星上，成為永久的紀念。遠來的星迷，找到自己偶像的名字，會與地上星星合影。華人有不少超級巨星被留在星光大道上。連卡通明星米老鼠都有一席之地。

星光大道最精華的地段在中國戲院附近。中國戲院的水泥地上是早期名星留下的手印。它於1927年啟用，曾經是奧斯卡金像獎頒發地點。也是許多影片首映的地方。2013至2023年中國電子企業TCL花500萬美元購得十年冠名權，現在已經到期了。 繁華的好萊塢還有一塊人工綠地，提供遊客小憇片刻。（蕭海天提供）

來此行走的遊客有不少穿了戲服，更有穿著專業戲服的藝人，他們與遊客合影，希望能夠得到適當的小費。有時不給小費的遊客甚至會遭到辱罵，成為令人遺憾的場景。但也有很溫馨的場面，從大陸來的老太太，戲服藝人主動與之合影，老太太也不懂給小費，戲服藝人一點也不介意，反而親密的擁抱老太太。 麥克傑克森的蠟像栩栩如生。（蕭海天提供）

星光大道蠟像館歷史悠久，不斷推陳出新。著名的好萊塢演員都有蠟像，華人名演員李小龍、成龍、李連杰都可以看到。參觀者可與喜歡的演員合影，館方甚至還提供服裝、道具，遊客可以戴上一樣的帽子、或是拿起相同的吉他，以巨星姿態出現。最後一段是上下左右都有鏡子，像走進萬花筒一樣，各個方向都炫麗的映出自我，很不一樣的感受。 炫目的觀光大巴士不停穿梭在好萊塢大道上。（蕭海天提供）

新潮的Dolby大戲院建於2001年，不少中國電影及藝人在此表演。記憶中曾與友人一起遠道開車看電影「色戒」，也曾來此看過劉若英的演唱會。現在是奧斯卡金像獎頒獎地點。 在好萊塢的Mall裡，可以瞭望山頭的好萊塢招牌。（蕭海天提供）

在Dolby旁邊的Oviation購物中心，有個提供遊客歇腳喝咖啡的地方，樓下像小公園一樣，有草皮花樹，有座椅，還有好萊塢標誌供人打卡留影。走上樓朝北方向，可以清晰看到山頂上好萊塢（Hollywood ）的招牌，成為遊客打卡重要景點。下面有個舞台，上面寫「我們都是大明星」（We Are All Stars），也是年輕人喜愛留影的地方。 好萊塢大道上許多遊客都穿著戲服。（蕭海天提供）

疫情過後，好萊塢恢復以往的熱鬧，各式各樣的觀光車傾巢而出。有上下兩層的觀光巴士，顏色炫麗，在洛杉磯市區街道穿梭，還有各式中型巴士，有敞篷車、中型廂型車，更有四人座的豪華車。 米老鼠在星光大道上也有一席之地。（蕭海天提供）

小金人是演藝人員嚮往的獎項，好萊塢大道上禮品店貨架上有一堆小金人，各種獎項任君選擇。堪稱是好萊塢最合宜的紀念品。

星光大道熱鬧非凡，每日都有來自全球各地的遊客來造訪，不過要提醒遊客，距離熱鬧地段不遠處，不時可看到綣縮一角的流浪漢，與人們期盼看到的星味好萊塢大相逕庭。

知名景點

好萊塢蠟像館：

地址：6767 Hollywood Blvd

中國戲院：

6925 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028(此為中國戲院地址，另Dolby、Oviation Mall即在附近)