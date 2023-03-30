周末這樣玩╱聖地牙哥狄克森湖 功能齊全的地區公園

狄克森湖環境清幽，風景美如畫。（蕭愛╱攝影）

隱藏在聖地牙哥 北端的狄克森湖（Dixon Lake），四周群山環繞，環境清幽，是規劃非常好的景區公園，能釣魚 、划船、露營、野餐、登山。

狄克森湖在艾斯康迪多（Escondido)東北角，從洛杉磯往南走15號高速公路，轉78 E/Ronald Packard Pkwy走林肯街，左轉La Honda 沿坡上山，約十分鐘即可到達。

狄克森湖海拔約1000呎，位於灌木林覆蓋的山麓丘陵地帶，有山有水的環境孕育各種野生動物。公園看板上有50多種獨特的野生動物。附近的參天大樹，不斷的有小花栗鼠爬高走低，還有其他美麗的動物在這裏與人類共存。公園呼籲大眾不要餵食任何動物，讓牠們自由覓食，確保它們不會變得太依靠人類。

這朶開在湖邊的紫花岩薔薇，清雅脫俗。（蕭愛╱攝影）

狄克森湖原是小盆地，東北部有條小溪，那是科羅拉多河。狄克森先生1902年就在艾斯康迪多的自來水公司作事，1913年晉升為主管，後來成為總經理。1940年退休。他一直認為此地應該建大壩，使盆地能夠儲水。南加半乾旱的環境，水是液體黃金，這句話一點都沒有錯，有水人們才能安居樂業。終於他的意見被採納。1969年7月開始動工，1970年春天完工。1977年5月12日將這個人工湖命名為狄克森湖，感念狄克森先生的遠見。因為水庫的增加，聖地牙哥80、90年代發展的特別迅速。

山丘環繞的狄克森湖風景特別清幽，70年代獲得加州大筆經費，修建了一流的垂釣碼頭、風景優美的露營區和野餐區。四個垂釣碼頭，深入湖中，上面還有座椅。沿湖有步道，可惜湖上有段管制區，沒有歩道，不准通行，環湖留下遺憾，必須原路返回。

狄克森湖遊船碼頭，可以租借遊湖。（蕭愛╱攝影）

湖上有很多黑色鳥，有與身子不相稱的大腳，且呈淺綠色，沒有蹼，但是在水中一樣游泳，且游的飛快，尤其是當有人餵食時，瞬間飛游過去。

狄克森湖堤上仍然有人餵食湖鳥。（蕭愛╱攝影）

湖南側的山上，有規劃很好的露營區，各有各的隔離營地。公共沐浴室設在山坡上，方塊彩磚拼成圖案，色彩鮮豔，非常醒目。一路上山頂，還有野餐區、營火區。在山頂上俯看，山下繁華城市盡在腳底。

狄克森湖露營區的浴室，鮮艷奪目。（蕭愛╱攝影）

湖旁的四個垂釣碼頭，第一、第二碼頭在湖之南，靠近公園管理室，其中有一間房間有料理台，供釣客清理釣上的魚。旁邊有多個野餐區，可以燒烤。第三個碼頭在湖的西邊，附近是鱒魚灣，容易釣到鱒魚。第四個碼頭在湖之北，附近是貓魚灣。

狄克森湖湖邊角落可以釣魚。（蕭愛╱攝影）

釣魚需有執照，進公園釣魚亦需買門票，何種魚可以釣，釣幾條都有明文規定。每日都有人在碼頭上垂釣。

4月15日及16日兩天狄克森湖將有釣魚比賽，Trout Derby 是有組織的大型團體活動，參與者可以釣魚並參與與釣魚相關的活動。有孩童組和成人組。

公園全年開放。 大門每天早上6時開門，傍晚關門。在某些夏季月份可以進行夜釣。周一至周五免費入園，周六周日及假日每車停車費五元，年長者免費。

小檔案：

Dixon Lake Recration Area

1700 La Honda Dr.

Escondido, CA 92027