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周末這樣玩╱加州最大沙漠州立公園 溫泉陽光獨特風格

蕭愛╱洛杉磯即時報導
Anza-Borrego沙漠州立公園是國際黒天空公園。（蕭愛╱攝影）
Anza-Borrego沙漠州立公園是國際黒天空公園。（蕭愛╱攝影）

安查－柏瑞格沙漠公園(Anza-Borrego Desert State Park）在加州最南端，從河濱市南端，橫跨聖地牙哥西南地區，直到墨西哥邊境，半山區半沙漠，三分之二仍是荒野之地，是加州最大的州立公園，是最棒的地質瑰寶。沙漠、陽光、純粹的野性。

影音來源：蕭愛提供

從洛杉磯南下需要三個小時，從聖地牙哥西行也需要兩個半小時。要探索遊覧這個獨特的公園，最好有二、三天以上時間。

從LA南下，走15號高速公路，在79公路下，左轉往東行，漸漸走上鄉村道路，沿途有馬牛在鄉村草原上徜徉，也有葡蔔園及酒莊，還有一個小飛機場，田園風光賞心悅目。

路標突然出現「大車請用低檔」的路標，接著開始七哩的盤旋下山路。山坡陡峭，需要非常小心，山下大片平原，房舍不多，公園遊客中心就在山下的棕櫚樹峽谷中。

Anza-Borrego沙漠州立公園遊客中心建在山丘之下。（蕭愛╱攝影）
Anza-Borrego沙漠州立公園遊客中心建在山丘之下。（蕭愛╱攝影）

安查－柏瑞格沙漠公園的遊客中心非常奇特，它不是在停車場旁邊的建築，而是在一百碼外山坡洞內。它的上面建成觀景橋，東西南北都作了指示牌，介紹周遭的地理環境，橋上座椅有許多小牌，是捐款興建公園的人名。

Anza-Borrego沙漠州立公園的遊客中心外面美麗的台階。（蕭愛╱攝影）
Anza-Borrego沙漠州立公園的遊客中心外面美麗的台階。（蕭愛╱攝影）

而停車場旁邊的建築是男女共用的厠所，一關門就亮燈的智慧型厠所，乾淨時尚，偏遠地區有這麼好的廁所，倍受好評。廁所旁有自動付停車費的機器，公園停車費一車一天十元。

遊客中心附近是沙漠植物公園，低矮沙漠植物都被詳盡作了文字描述，介紹形形色色的沙漠植物。更奇怪的是有些圓形小標誌是介紹天上的星座，原來這個公園是世界上有名的國際黑天空公園(An International Dark Sky Park)，露營在此，沒有城市喧嘩，沒有光害，可以仰望星空，識別星座。

介紹天上星座的小圓牌。（蕭愛╱攝影）
介紹天上星座的小圓牌。（蕭愛╱攝影）

沙漠公園每一植物都有標示名字。（蕭愛╱攝影）
沙漠公園每一植物都有標示名字。（蕭愛╱攝影）

沙漠公園泛紅的仙人掌球＂（蕭愛╱攝影）
沙漠公園泛紅的仙人掌球＂（蕭愛╱攝影）

還有一個展示牌介紹從未聽過的鱂魚，這是一種適應力極強的魚，能生存在冷水、熱水、塩水及氧氣極少的水中，它就是不可思議的在漫長歲月中的沙漠存活下來。

各種鳥類公園也有很棒的介紹，甚至鼓勵遊客和鳥類互動。公園附近的登山道，有巨角羊，是遊客最想見到的動物。

安查公園面積有六百萬英畝，很多是泥濘小路，對神祕的沙漠有興趣的，可以參加越野車的旅遊，它有團體或個人包車，在公園可以取得資料。

春天很多訪客來此看野花，但是公園的經驗每年開花的情況不同，建議遊客可以先行打電話詢問。野花熱線電話：760-767-4684。或是上網查詢：www.parks.ca.gov

Anza-Borrego沙漠州立公園的沙漠公園。（蕭愛╱攝影）
Anza-Borrego沙漠州立公園的沙漠公園。（蕭愛╱攝影）

安查公園所在的城市叫作Borrego Springs，顧名思義，當地有溫泉。許多旅店都有溫泉。選擇住宿時，不妨選一個有溫泉的旅店，享受泡湯之樂。

安查公園的Ranger倍受大家讚揚，知識淵博，介紹公園的登山路線及現況都非常詳細又態度和藹。公園Anza-Borrego Foundation成立於1967年，是一個非營利性教育機構，是公園唯一的合作協會。它管理州立公園遊客中心和州立公園商店的所有銷售。該基金會的教育部門，每年為超過 10萬名訪客提供深入的教育課程。

安查公園的遊客中心

10月到隔年5月

天天開放9am一 5 pm

6月至9月僅在周末及假日開放

Anza-Borrego Desert Park小檔案

200 Palm Canyon Dr, Borrego Springs, CA 92004

公園總部 (760) 767-5311

遊客中心 (760) 767-4205

全球資訊網

www.parks.ca.gov

Anza-Borrego 基金會

(760) 767-0446

www.theabf.org

Anza-Borrego沙漠州立公園的標誌。（蕭愛╱攝影）
Anza-Borrego沙漠州立公園的標誌。（蕭愛╱攝影）

教育部 州立公園 加州

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