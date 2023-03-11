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防詐騙 匯款前先查證 別輕易轉帳

記者朱敏梓、劉子為、陳開／洛杉磯報導
莫小貝表示自己的照片被人盜用，並用來殺豬盤。（本報檔案照）
莫小貝表示自己的照片被人盜用，並用來殺豬盤。（本報檔案照）

電信詐騙事件在美國華人圈層出不窮，世界日報曾多次收到讀者在南加經歷殺豬盤的舉報，甚至有華人因為遭到接二連三的詐騙，走投無路自殺。警官建議，預防詐諞秉持兩原則，要查證、不輕易付錢。

影音：世說新聞團隊

南加華人網紅莫小貝曾表示，有人盜用她的照片和視頻與人網戀，並實施詐騙，住在中國福建的韋先生被騙近百萬美元。韋先生指出，自己和網名叫舒婷的女子在網上相戀，在感情穩定後，舒婷表示自己有金融內幕消息，建議韋先生投資比特幣，並推薦他一個購買網站。韋先生付款後發現網站是假的，自己投入的90萬元瞬間打水漂，他試圖聯繫女友時卻已被對方封鎖，韋先生還發現舒婷平時發的照片和視頻都是盜用的。

蒙特利警察局警官給出了專業建議。蘇警官和曾警官表示，首先，當接到來歷不明的電話時，不要輕信對方身分，並想辦法核實身分。不管對方說自己是來自於政府機構、公司還是某個商業機構，想要藉此進行交談，大家應該在電話裡詢問對方的個人信息，例如姓名、所屬機構等，隨即掛斷電話，上網去搜索信息的真實性。

第二，在任何情況下，都不要急著付錢。當對方要求匯款、給禮物卡，或建議購買加密貨幣，應查詢對方所提到的機構，並核實信息。警官提醒，受害人應該即時報警，報案的方式主要有兩種，民眾首先可以向住家附近的警察局報案，或者通過美國聯邦調查局的官網進行報案。民眾在報案前盡量準備好證據，比如轉賬記錄和聊天訊息等。

讀者收到的詐騙短信。（讀者提供）
讀者收到的詐騙短信。（讀者提供）

華人 詐騙 警察

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