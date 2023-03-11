防詐騙 匯款前先查證 別輕易轉帳

莫小貝表示自己的照片被人盜用，並用來殺豬盤。（本報檔案照）

電信詐騙 事件在美國華人 圈層出不窮，世界日報曾多次收到讀者在南加經歷殺豬盤的舉報，甚至有華人因為遭到接二連三的詐騙，走投無路自殺。警官建議，預防詐諞秉持兩原則，要查證、不輕易付錢。

影音：世說新聞團隊

南加華人網紅莫小貝曾表示，有人盜用她的照片和視頻與人網戀，並實施詐騙，住在中國福建的韋先生被騙近百萬美元。韋先生指出，自己和網名叫舒婷的女子在網上相戀，在感情穩定後，舒婷表示自己有金融內幕消息，建議韋先生投資比特幣，並推薦他一個購買網站。韋先生付款後發現網站是假的，自己投入的90萬元瞬間打水漂，他試圖聯繫女友時卻已被對方封鎖，韋先生還發現舒婷平時發的照片和視頻都是盜用的。

蒙特利警察 局警官給出了專業建議。蘇警官和曾警官表示，首先，當接到來歷不明的電話時，不要輕信對方身分，並想辦法核實身分。不管對方說自己是來自於政府機構、公司還是某個商業機構，想要藉此進行交談，大家應該在電話裡詢問對方的個人信息，例如姓名、所屬機構等，隨即掛斷電話，上網去搜索信息的真實性。