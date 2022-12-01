周末這樣玩╱使命旅館東西元素結合 聖誕燈光秀來了

Mission Inn的聖誕燈節從11月25日開始了。（蕭愛╱攝影）

它是西班牙風格的旅館 ，內部裝潢充滿東方元素；它是百年歷史老旅店，是歷任最多總統曾經𦲷臨的地方，而令它聲名遠播、深受歡迎卻是年年聖誕節 多彩多姿的燈光。

影音來源：蕭愛提供

感恩節一過，就是河濱市Mission Inn （使命旅館），數以百萬計的燈光大放光芒之時，成千上萬的民眾都湧入河濱市，欣賞一年一度華麗眩目之聖誕燈光秀。11月25日晚上燈光秀開幕時有隆重的煙火秀，五分鐘炫麗變幻多彩的煙火表演，閃亮河濱市整個天空。

Mission Inn Ave整條街都擠滿看燈光民眾。（蕭愛╱攝影）

使命旅館建於1876年，至今已有百餘年，是列案的國家歷史古蹟。旅館的每個角落都有饒富趣味的故事，因此每天都有專業導遊帶領的旅遊團，專業解説它的藝術、建築來龍去脈。

從外州退休來南加定居的簡，特別鍾愛此地，當有朋自遠方來時，她都會帶來此地觀光，欣賞西班牙風情旅館，瞭解東方文化。她女兒知道她特別喜歡這裏，還在特別的日子送旅館住宿為禮物。她説：要瞭解使命旅館，最好參加Tour，有專業人士帶領，才能進入一些特別地方參觀。

參加旅館Tour，從旅館後街的博物館 開始，在博物館買票，票價20元，AAA會員有折扣。也可上網先預約。

使命旅館是有歴史的旅館，創建人Frank Miller的銅像就立在旅館前的前廊，編年史從1870年開始紀錄，一直到2006年，大小有關旅館之事均紀載在銅像後的牆上，包括尼克森總統曾經在此結婚，雷根總統與夫人南茜在此度蜜月。1993年開始有了聖誕燈光節等。這些名人名事更助長使命旅館的知名度。

Mission Inn前面有南自中國的南京鐘，旁邊是解説員。（蕭愛╱攝影）

創建人銅像旁邊有巨大鳥籠，兩隻巨大色彩鮮豔的金鋼鸚鵡在內，牠們的名字是拿破崙和約瑟芙。古早以前也有相同的金鋼鸚鵡在此，這兩隻是二世鸚鵡，為旅客提供娛樂和趣味，有固定時間與客人互動。

在接近入口處，有來自中國太平天國時代的南京鐘，是創建人法蘭克的女兒從中國買下3500磅的巨鐘，上面刻的全是中國字：關聖帝君、志在春秋。彷彿是旅店鎮寶之物。

旅館大廳有總統廊廳(Presidential Lounge），左右掛著曾經來造訪過的總統畫像，裏面有許多有歷史性的黑白照片。外面還擺放超大桌椅，是總統曾經的寶座。

Mission Inn很多總統都造訪過。（蕭愛╱攝影）

有歷史有文化又豪華美觀的旅館，自是很多人嚮往結婚的場所，旅館中庭有結婚教堂、婚禮廣場。嚮導説每年在此結婚的超過300對。婚宴場景有專家依照新人要求布置，我們參觀的這一天布景是藍綠色搭配銀色系列，如夢似幻。

Mission Inn宴會廳古樸高雅，如夢似幻。（蕭愛╱攝影）

在天台可以看到有歷史的名鐘，樓下是悠閑的午茶咖啡室，四周紅花綠葉點綴。更受歡迎的是透天迴廊樓梯，四周是旅館高級房間，從上或從下都是取景美點。此外還有小博物館，收藏東方古文物，來自日本的佛像最令人印象深刻。

Mission Inn中庭迴廊是攝影好地點。（蕭愛╱攝影）

Mission Inn搜集特別多鐘，屋頂花園這五個鐘都不一樣，都是古董。（蕭愛╱攝影）

使命旅館已超越商業價值，是許多人美麗永恆的回憶，歡樂的源泉。

Mission Inn小檔案：

3649 Mission Inn Avenue,

Riverside, CA 92501

Tour:

從星期一到星期五

10:00 AM.上午 11:30

下午 2:00. 4:00 PM。

週六和周日

上午10:00, 11:30AM

下午 1:30, 2:30, 4:00PM。

3696 Main Street Riverside CA 92501

電話 951.788.9556 傳真 951.341-6574

Missioninnmuseum.org

[email protected]