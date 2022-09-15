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周末這樣玩╱半島上之半島 海濱公園謝爾特島

蕭愛╱聖地牙哥即時報導
海上警船成為海獅遊戲園地。（蕭愛╱攝影）
海上警船成為海獅遊戲園地。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥之洛馬半島東側有一小陸地從其下方伸出，進入聖地牙哥灣，狹窄半島彷彿水中小扁舟，它是謝爾特島(Sheltler Island)，是半島上的半島。

影音來源：蕭愛提供

謝爾特島是人工島，它原來只是小沙洲，僅在退潮時露出。二次大戰時，聖地牙哥作為重要軍港，需要挖更深，以利大船進出。挖出的泥沙就堆在沙洲之上，逐漸它就變成海上一塊長長陸地，古人稱避難之地為世外桃源，避難島就是聖地牙哥的一個世外桃源。

水陸兩棲的遊覧車從海上而來。（蕭愛╱攝影）
水陸兩棲的遊覧車從海上而來。（蕭愛╱攝影）

這個人造島，長約一點二哩，寬只有幾百呎寬。這個無中變出來的半島，除了旅館和餐廳外沒有任何住家，有兩個大帆船俱樂部。整個半島就是一個海上公園。四周井然有序的堆滿防波石，保護海泥填地。海島港灣停了很多帆船。每年7月４日及聖誕節都有帆船在海灣遊行。帆船張燈結綵，非常熱鬧。

小小的半島形成時，正是波西尼亞文化流行之際，因此建築定調於波西尼亞風格。一入謝爾特路，就可以看到浪漫之異國風情之建築，迥異於聖地牙哥之西班牙風格。其右邊以旅館為主。左邊沿海岸有人行道，一直延續到半島尖端。人行道旁有雕塑藝術，美麗花草，也有小朋友遊樂設施。

謝爾特半島建築是波西尼亞風格。（蕭愛╱攝影）
謝爾特半島建築是波西尼亞風格。（蕭愛╱攝影）

在最前端是警察局，有一些公共停車位。它也是海上警察（Harber Police）基地，警艇就停在尖端。嗷嗷大叫的海獅可不管它是警艇，肆意爬在警船上，或在四周嬉水，引來遊客駐足觀賞。

靠近尖端港灣一側有馬賽克彩色瓷磚座，地上圓形彩磚圖，色彩繽紛，其正中間有一會噴水的大圓珠，名為太平洋珍珠。還有一個引人注目的拱門，搭配地面美麗彩繪，是戶外婚禮熱門場所。

謝爾特半島上的鳥造型涼亭。（蕭愛╱攝影）
謝爾特半島上的鳥造型涼亭。（蕭愛╱攝影）

中間草地上有一個紅色亭子，中間掛了一大型青銅鐘，是1958年日本橫濱市與聖地牙哥建立姐妺城市關係時贈送的禮物。亭子外面有一個小女孩塑像，題為穿著紅鞋的小女孩，也是日本藝術家的作品。亭子四周有藍色水池圈着，遊客只能仰望，不能靠近。

公園雕像小女孩吹泡泡，好可愛哦。（蕭愛╱攝影）
公園雕像小女孩吹泡泡，好可愛哦。（蕭愛╱攝影）

在島中間公園還有一些金槍魚銅雕，旁邊都是香氣撲鼻的綠葉白花。銅像是紀念金槍魚漁民。金槍魚曾經是聖地牙哥重要經濟命脈。

謝爾特半島築起來後，聖地牙哥大港灣內形成兩個小港灣，港灣內的港灣特別安全，當有大風浪時，所有小船都會躲進來。上面的海灣像杯子一樣，叫America Cup Habor，海灣周邊有很多有名的海鮮餐館。

太平洋之珠常有人在這結婚。（蕭愛╱攝影）
太平洋之珠常有人在這結婚。（蕭愛╱攝影）

島上夏天晚上有音樂會，就是在漢弗萊斯海灣音樂會。位於漢弗萊斯(Humphrey)餐廳和漢弗萊斯半月旅館之間，擁有1400個座位的戶外劇院，地理位置優越，自1982年以來一直在展示各種音樂主要景點。通常從4月到10月，漢弗萊斯音樂會涵蓋從搖滾和爵士樂到喜劇、藍調、民謠的全部娛樂節目和國際音樂。音樂會的票可以上網訂購。

公園北邊有很大免費公共停車場，很多房車停在這。但在假日還是一位難求。也有公共交通到此地。深藍水陸兩棲的觀光車船，就是從海上來，然後直接從小港口登陸逛公園一圈。

這個世外桃源從5號州際公路往聖地牙哥方向，一直往南到 Rosecrans 出口。沿著 Rosecrans向西行駛，到 Shelter Island Drive（約5哩）。 沿這條路一直往東下坡，就是謝爾特半島。

日本橫濱姐妺市贈送的青銅鐘。（蕭愛╱攝影）
日本橫濱姐妺市贈送的青銅鐘。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥 旅館 警察

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