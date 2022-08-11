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周末這樣玩╱夏日遊輪樂趣多 美食、賭場、歌舞樣樣有

蕭愛╱長堤港即時報導
每晚都有歡樂歌舞。（蕭愛╱攝影）
每晚都有歡樂歌舞。（蕭愛╱攝影）

遊輪旅遊一直是許多人喜愛的旅遊方式，三年疫情重創遊輪業。今年開始逐漸恢復景氣，許多華人乘著大減價，已經去過多次遊輪遊。暑假是遊輪旺季，票價較高，可是參加的闔家遊的旅客仍然非常多。

影音來源：蕭愛提供

洛杉磯的聖彼渚港、長堤港每周都有固定出發的遊輪，不必搭乘飛機就可以享受遊輪之樂。7月家人有兩位過生日，上學的孫子也正好乘暑假去見見世面，於是全家1４人報名一起去遊輪。上船前三天需要PCR證明，過生日的兩位竟然是陽性，依照規定不能上船，還好獲得全額退款，沒有金錢損失。但不能上遊輪過生日，兩位7月壽星懊惱不已。

遊輪上的侍者每天會摺可愛的毛巾動物搏君一笑。（蕭愛╱攝影）
遊輪上的侍者每天會摺可愛的毛巾動物搏君一笑。（蕭愛╱攝影）

我們搭乘的是Panorama 號，從長堤港上船，一直南下到墨西哥，停三個港口：Puerto Vallarta, Mazatlan, Cabo San Lucas。有三天在海上。

遊輪就似一個會移動的超級大旅館，可以住四千多個旅客，有一千六百多服務人員。為了遊客開心，整個船設計像一個大樂園一樣。船頂全是水上樂園的設備，顏色鮮豔的各種水上設施，孩子看了就開心興奮。還有高空騎腳踏車，高空漫步、攀岩。甲板上也都是各種遊戲，迷你高爾夫、丟沙包⋯適合老少遊客闔家一起體驗。

祖孫甲板上開心打迷你高爾夫球。（蕭愛╱攝影）
祖孫甲板上開心打迷你高爾夫球。（蕭愛╱攝影）

在船上享受美食，是很多人上船的目的。每日睜開眼就可以依照自己的喜好，選擇美食。晚上坐在環海裝潢美觀的餐廳，享受侍者服務，美食沒有限制，可以任意點在菜單上自己喜歡的食物，常常造成浪費。所以我們常告訴初來的同伴，要惜福，不要浪費食物，吃多少點多少。

遊輪上除了頂樓的自助餐，樓下的晚餐大廳，還設有不同風味的餐廳，像日本餐、義大利餐等，這些餐廳可能需另外付費，如果不想另外付費，先要作好功課，看遊輪網站上的規定。

一趟海上行程，通常都會有好幾天在海上。船公司會安排各種活動，不同年齡不同活動。例如玩賓果、心靈雞湯演講。年輕人也有一些室內遊戲活動。有時候也有Tour帶遊客參觀遊輪上看不到的一面，如參觀大㕑房，看他們如何供應每天數千人的飲食。

老中上遊輪最喜歡三五好友找到遊戲室的方桌，開始方城之戰。不用擔心飲食，不用整理房間，只要好好休閒自己全部身心。

遊輪最上層全是遊樂設施。（蕭愛╱攝影）
遊輪最上層全是遊樂設施。（蕭愛╱攝影）

晚上有歌舞秀、講笑話的Talk Show，每晚有兩場。舞廳、鋼琴演奏也是晚上年輕人喜愛的節目。總之遊輪上什麼休閒活動都有，甚至可以是躺在甲板躺椅上什麼都不作。

最賺錢的Casino，遊輪上也是必設的，迷你Casino一定設在人來人往必經的地段，讓遊客忍不住要玩幾把。不過聽起來在遊輪上玩Game，都是輸多贏少，許多人省了遊輪旅遊錢，卻栽在Casino，輸了很多錢，玩家不得不謹慎。

以前遊輪每日上午會有一份小報紙，送到每一房間，公告每天在各個樓層的活動，讓遊客參考，選擇自己喜歡的活動去參加。現在所有活動都用APP下載，要查手機才能知道遊輪上的活動。此外許多設施都升級智慧裝置，例如電梯已經不是自己進電梯自己按樓層，需要先在電梯外選好樓層，電梯會顯示你需要搭那一電梯，減少等待時間。

每一遊輪都像大旅館一樣有自己特色的亮點。我們坐的這一艘，在三樓正中間吧台上，有三層樓高的彩燈柱。白天黑夜都不停的在變各種花式顔色，看的人眼花撩亂，目不暇給。有時變成彩色浮雕，真令人讚佩設計者的匠心獨具。

三層樓高的彩燈柱。（蕭愛╱攝影）
三層樓高的彩燈柱。（蕭愛╱攝影）

遊輪之旅不需特好體力，不需要擔心吃的問題，吃完甩手走人，自有人收拾杯盤狼藉；房間每日有人整理，還摺毛巾動物搏君一笑。真是來過大爺、少奶奶的生活。但是在度假過舒服日子，也要體諒工作人員，多給一些小費，讓大家皆大歡喜。

每晚餐廳侍者都帶頭唱歌跳舞，製造歡樂氣氛。（蕭愛╱攝影）
每晚餐廳侍者都帶頭唱歌跳舞，製造歡樂氣氛。（蕭愛╱攝影）

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