周末這樣玩╱聖地牙哥亨肖湖 露營釣魚樣樣有

清幽的亨肖湖全景。（蕭愛提供）

它沒有很大的名氣，像默默無聞的鄉村小姑娘，未施脂粉，靜靜臥在群山腳下，湖水清澈，倒印著藍天，及湖邊矮小樹，它是清幽的亨肖湖Lake Henshaw。

影音來源：蕭愛提供

亨肖湖在聖地牙哥 境內，76號公路與79公路的交會處，距離洛杉磯市約一百哩，開車約二小時。走15號高速公路往南轉76號公路往東行，沿路有數家印地安人區的賭場。再穿過克利夫蘭國家森林，在到79號公路之前，清幽的亨肖湖就在左邊。它是聖地牙哥的灌溉水源地之一，群山腳下的小湖。由於近年的乾旱，原來面積還挺大的湖泊，目前只剩下三分之一。

亨肖湖附近有Lake Henshaw Resort有露營區、房車區、小木屋及餐廳，提供遊客休閒娛樂。 遊客可以在此租船、釣魚 ，商店有提供釣魚一切設備。露營區設備完善有洗手間及洗浴中心、洗衣房等。可以上網預定。

沿湖邊的E.Grade Road走S7鄉道上山，從山上可以看到湖的全景。在山上最好最開濶的地方，早有建好的觀景台Henshaw Scenic Vista Observation Site。

在S6公路旁的八角觀景台。（蕭愛提供）

觀景台突出在山坡地上，有幾個停車位，可以停好車，安心的賞景。它在最好的觀景點上，對面的群山、山下的湖泊及草原盡在腳下。觀景平台上還有看板，載有當地鳥類的圖，告訴遊客此處可以看到的各式各樣的鳥。觀景平台下的基座，在看台陰影下，可以坐在上面賞景。旁邊的大石頭被不知名人士塗鴉成彩色石頭，在一片綠油油山坡上特別醒目。

亨肖湖山上看台旁的塗鴉彩石。（蕭愛提供）

沿S7公路往上行，就是克利夫蘭國家森林區，公路兩旁有森林有草原。Love Valley Meadow愛谷草原，Black Mountain 黑山都有很好的登山小徑。

在公路頂端、視野開闊地方另有一個Kica Mik 觀景台。下面的群山交疊，觀景平台上的看板有詳細標注各山脈的名稱，此外此地也是夜晚看天文的最好地點，下面鮮少有房舍，沒有太多光害。

森林是屬於每一個人的，在這方面美國森林作的非常好。在1941年舊金山 女運動員協會開始一項支持克利夫蘭國家重新造林工作計劃。那時每棵樹苗一美分，680棵樹苗可以種一畝地，因此以68元為單位，號召捐68元可以種十畝地，一大群人踴躍捐款，才有今天茂密的林地。每一個人的名字都刻在觀景台公園內。

編號S6、 S7公路都是盤山公路，沿山上下盤旋，公路狀況很好，兩旁景色優美，是摩托車騎士喜歡的公路，開車上山的車輛不多，倒是不少成群結隊的摩托車車隊。

下山回到原來的76號公路，這條路兩旁有很多果園，路旁不少水果攤因應而生，銷售當地的當季水果，下車順道購買新鮮蔬果，仔細觀察其價格，應該是非常合理公道。

亨消湖小檔案：

26439 CA-76, Santa Ysabel, CA 92070