迪士尼重啟夜間表演水幕秀 添魅力

在迪士尼樂園的幻想世界劇院上演全新的「獅子王故事」（Tale of the Lion King）。（迪士尼提供）

迪士尼樂園 越夜越美麗，經典的夜間表演、水幕秀和巡遊都回來啦！加州迪士尼樂園為迎接夏季，回歸了多個因為疫情 停擺的表演項目和巡遊活動，且還增添了獅子王傳說表演及各種限定美食體驗，讓全家人在迪士尼能從早玩到晚間，感受夜幕下迪士尼的魅力。

（影音來源：記者張宏）

因為疫情一度停擺的迪士尼恢復正常營業後，每天都聚集來自全美各地的遊客，人潮洶湧類似疫情前。加州迪士尼樂園和冒險樂園最近又恢復了夜間活動和表演，包括上演超過50年的夜間燈光遊行（Electrical Parade）帶著迪士尼新片「Encanto」及「Coco」卡通人物嶄新登場；大家最愛的冒險樂園的World of Color水舞秀及迪士尼樂園的Disneyland Forever煙花盛宴和Fantasmic煙火秀也全數回歸，將夜晚的迪士尼點綴得璀璨無比。 電光夜間巡遊在迪士尼50年經久不衰。（記者張宏／攝影） 迪士尼型推出的各種造型美食。（記者張宏／攝影）

從北加來的華人Elena一家人早早就在Fantasmic煙火秀場地等待，她說，專程來迪士尼想看睡美人城堡前的煙火，但是無奈當天因為風大取消了煙火。他們一家人已三年沒有看到迪士尼煙花了，本來心情有點沮喪。但是看到久違的Fantasmic煙火秀瞬間被治癒了，距離更近，感受更加震撼，每次來迪士尼都能留下美好的回憶。 迪士尼睡美人城堡前的煙火秀。（記者張宏／攝影）

迪士尼為了讓媒體體會夜晚冒險樂園的魅力，特別安排了一場閉園後的冒險。這個節目不同於平日的喧囂，變得安靜神秘。大排長龍的熱門遊戲區域復仇者聯盟校園（Avengers Campus）空無一人，讓媒體可隨意進入不同遊樂設施體驗冒險和刺激，尤其是午夜時分乘坐跳樓機感受黑暗中的驚聲尖叫非常醒神，睏意全無。還有宛如實驗室的餐廳在午夜時分烹製特別的「黑暗料理」。 午夜的黑暗料理。（記者張宏／攝影） Fantasmic煙火秀表演精彩。（記者張宏／攝影） 星戰園區美麗的亞裔女戰士。（記者張宏／攝影）

喜歡電影獅子王的觀眾和小朋友也會在迪士尼樂園的幻想世界劇院（Fantasyland Theatre ）欣賞全新的「獅子王故事」（Tale of the Lion King），這是根據迪士尼電影「獅子王」故事改編的舞台劇，唱跳和表演結合，很適合全家人觀看。 暑期迪士尼樂園聚集了八方來客。（記者張宏／攝影） 關門後的冒險樂園非常安靜神秘。（記者張宏／攝影）

為了豐富遊客體驗，迪士尼還特別推出全新的色彩繽紛主題美食和周邊產品，包括咖哩味道的爆米花、點綴彩色糖果的卡通造型布朗尼蛋糕、彩色的草莓餅乾等新品美食亮相，還有全新的發光Elliott龍裝爆米花和和發光烏龜造型的水杯等。 配合獅子王新舞台劇推出的觀賞零食。（記者張宏／攝影） 因為疫情一度停擺的迪士尼恢復正常營業後每天都聚集來自全美各地的遊客。（記者張宏／攝影）