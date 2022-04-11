他們曾用水灌滿整個麥當勞 是報復？還是另有意義？

8萬升水灌滿了泰國麥當勞，沒想到這竟是為了反應如此尖銳的社會性議題。 （圖片來源：北美藝海藏家提供）

2009年一些來自丹麥的年輕人用了21分鐘，將8萬升水灌入泰國 曼谷一間一比一還原模型麥當勞 餐廳內，難道他們是為了報復社會？還是有其他的訊息想要傳達？

（影音來源：北美藝海藏家提供）

事實上，這一次的大手筆，來自於丹麥藝術小組Superflex，目的是為了吐槽經濟危機和氣候災難，然後錄製下來變成了藝術作品並命名為 「水淹麥當勞（Flooded McDonald's）」。視頻中，桌椅板凳、薯條漢堡 ，各種工具甚至是麥當勞叔叔 ，都漂浮在了水里。直到被完全淹沒。如果你有深海恐懼症，看完這21分鐘的視頻 一定是全身雞皮疙瘩、痛苦難耐。

Superflex在泰國曼谷的一個工廠內，首先用了兩周時間複製出了一個，真實大小比例的麥當勞餐廳。從餐廳招牌到開心樂園餐的包裝，從電子顯示屏到收銀設備......全部一比一還原。然後用21分鐘，緩緩灌入8萬升水淹沒了這裡，最終拍攝出了這部如好萊塢 大片的影像。

起初，水從麥當勞的大門下慢慢滲入，漸漸地水位上升，水流也帶走了一些散落在低處的物品。隨後，放滿了食物的托盤飄起來了，麥當勞叔叔也倒下了，直到所有食物油膩膩地在水中隨意漂浮著。再之後， 門前、餐廳內的廣告牌和電子菜單也都斷電了，整個場景變得黑漆漆一片。

2009年， 金融危機、全球變暖等話題佔據了人們的生活，藝術家小組Superflex 便模仿好萊塢的拍攝技巧，想要表達的是：全世界最大的連鎖餐廳麥當勞都被大水徹底淹沒，大型跨國公司是不是需要對氣候變化、經濟崩潰等等惡劣的社會、自然環境負一定責任呢？