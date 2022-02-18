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周末這樣玩／聖地牙哥百年野生動物園 近身看異獸

蕭愛／聖地牙哥報導
聖地牙哥野生動物園入口處。（蕭愛提供）
聖地牙哥野生動物園入口處。（蕭愛提供）

占地遼闊的聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)已有上百年的歷史，今年2月，動物園對65歲以上人士特別優惠，只要出示ID就可以免費入園一遊，只需付停車費15元，吸引了許多南加年長人士。

影音來源：蕭愛

聖地牙哥野生動物園有800多種動植物，4000多隻動物。是全球十大動物園之一。更特別的是它是開放式空間，也就是動物不是關在窄小空間裡展示，牠們是放牧草原丘陵地，遊客需要搭園區開放觀光車，自行找尋動物，在車上觀賞自由自在的動物。

聖地牙哥野生動物園有800多種動植物，4000多隻動物。是全球十大動物園之一。（...
聖地牙哥野生動物園有800多種動植物，4000多隻動物。是全球十大動物園之一。（蕭愛提供）

野生動物園在聖地牙哥艾斯康迪多(Escondido)，從洛杉磯往南約兩個小時，從5號或15號高速公路南下，轉到78號公路往東即可到達。

在動物園門口已有專人負責給票，只要秀ID是65歲以上當場給票，憑票進入動物園。

1800畝的動物園值得看的太多了，首先參考旅遊指南建議，先去搭乘園區觀光車遊非洲園。一路走一路問，終於找到觀光車起點。像其他主題公園的觀光車一樣，曲折排隊路線很長，幸好周日遊客不多，很快就坐上觀光車，車上導遊兼司機詳細介紹馬路兩側的動物，這些動物都是來自非洲大草原，有長頸鹿、犀牛、各種不同的羚羊，牠們在丘陵草原上自由的或躺或行，怡然自得。各類動物自行成群。在牛群中竟然也有台灣水牛存在。

在大草原上也有很多水塘，各式各樣的鳥，在水塘棲息，動物園特別有標示牠們的名稱種類。

坐觀光車看完非洲區，可以自行選擇步道，走不同步道，觀賞不同的動物。有非洲大象谷、老虎步道、澳洲袋鼠。我們造訪動物園的這一天，氣溫驟升到近華氏90度，老虎、獅子、袋鼠特別不適應，都躺在樹蔭下納涼。觀賞的人走在園區步道上，兩側有安全網圍著。

聖地牙哥野生動物園入口處壁畫栩栩如生。（蕭愛提供）
聖地牙哥野生動物園入口處壁畫栩栩如生。（蕭愛提供）

稀有白犀牛 全球僅兩隻

野生動物園是「聖地牙哥動物園野生動植物聯盟」所經營管理。他們管理非常嚴謹，能夠兼具知性與感性，且具有教育意義，目前更朝向保育稀有物種，與全球國家合作拯救瀕臨消失的動物。在公園地圖上標示目前全球只有兩隻白色犀牛存在，其中一隻就在聖地牙哥野生動物園。

加州禿鷹也瀕臨消失，在山頂上有一高聳的天幕就存在五隻禿鷹，每隻都掛著編號，希望這五隻禿鷹能繁殖更多。

麋鹿屬的哺乳動物，又名四不像。（蕭愛提供）
麋鹿屬的哺乳動物，又名四不像。（蕭愛提供）

令人印象深刻是入園以後，一直有很多義工親切服務，每一個點都有義工隨時回答遊客問題。對行動不便的遊客更是照顧周到，上了年紀、行走不便，可以租借電動車、電動輪椅代步。當你實在走不動了，也有園區巴士可以搭乘。

聖地牙哥有兩個動物園，一個是聖地牙哥動物園(San Diego Zoo) ，一個是聖地牙哥野生動物園(San Diego Safari Zoo)兩者都是屬於聖地牙哥動物園野生動植物聯盟經營管理，他們不在同一地點，二者相距約40多分鐘車程。目前對長者優惠的是野生動物園。

頻臨消失的加州禿鷹。（蕭愛提供）
頻臨消失的加州禿鷹。（蕭愛提供）

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