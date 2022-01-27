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分分鐘做好菜／南瓜豆角燜麵好吃到窒息 飯圈瘋狂點讚

洛杉磯訊
南瓜豆角燜麵吃過的人紛紛讚不絕口，無論家常宴客、大人小孩均適宜。
南瓜豆角燜麵吃過的人紛紛讚不絕口，無論家常宴客、大人小孩均適宜。

這期介紹的燜麵，吃過的人紛紛讚不絕口，無論家常宴客、大人小孩均適宜，尤其一大鍋的醬料，可隨時依個人喜好配飯或下麵，宵夜更是讓人銷魂，重口味者最後配上那一口生蒜，更是賦予這道燜麵靈魂，有興趣的人一定要試，肯定會愛上這道好吃到窒息的燜麵！

材料：

豬小排、南瓜、五花肉、麵條、乾辣椒、蒜蓉、蔥、薑、蒜、花椒油、生蒜（依個人喜好添加）

香料：

桂皮、八角、冰糖、香葉

配菜：

豆角、土豆、玉米、大蒜均切塊

料汁：

醬油、老抽、黃豆醬、豆豉醬

（可依個人口味調整，喜辣者可加辣，重口味者可加蒜）

備料：

1.豬小排先泡冷水洗淨切塊

2.南瓜煮至半熟後切大塊

3.五花肉切片

做法：

1.五花肉下鍋煸出油

2.下豆角拌炒五花肉

3.加入乾辣椒翻炒

4.加香料繼續炒

5.煸出香味後加入豬小排再炒

6.放蔥、薑、蒜繼續煸炒

7.澆上料汁

8.放上玉米、土豆、南瓜

9.倒入水蓋過肉塊

10.最後鋪上麵條

11.淋上花椒油蓋上

12.大火煮開後轉中火煮20分

（期間須檢查兩次防水乾）

13.出鍋前翻炒多次確保麵條浸飽醬汁

14.家庭版好吃到爆的南瓜豆角燜麵完成！

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