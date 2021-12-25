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緬甸寺廟隱身民宅藏美食 低調誦經冥想 華僑嚮往

記者張宏／阿蘇薩市報導
寺廟環境清幽。（記者張宏／攝影）
寺廟環境清幽。（記者張宏／攝影）

在洛杉磯縣東區阿蘇薩（Azusa）山腳下一處民宅區隱藏著一個緬甸寺廟報恩寺，外表並不起眼，但是走進入內卻別有洞天，人們可在這裡冥想沉思，聆聽誦經，且還定期可免費享受道地緬甸風味的美食

（影音來源：記者張宏）

洛杉磯地區的緬甸人和緬甸華僑不在少數，他們來自佛教國家，寺廟已成為他們生活的一部分。緬甸佛教寺廟和華人佛教寺廟相比別有一番風情，尤其在阿蘇薩的一家寺廟，地處山腳，隱於居民區，環境清幽，佔地寬敞。

寺廟外表非常低調，並不彰顯金碧輝煌，除了誦經的主要室內空間，後院順著山坡供奉擺放了各路神佛，和華人的佛教風格不盡相同。進入後院宛如置身在緬甸，非常安靜和祥和。和華人寺廟香火鼎盛，人潮洶湧的架勢相比，這裡更適合沉思，不少來訪者稱這裡是南加華人社區最適合冥想的寺廟；也有人來這裡祭拜，焚香祈禱，但彼此互不打擾。

緬甸寺廟定期提供免費美食給信眾。（記者張宏／攝影）
緬甸寺廟定期提供免費美食給信眾。（記者張宏／攝影）

寺廟定期會為信眾提供免費的晚餐，食物都是信眾義工捐贈，外來客也能品嚐道地的緬甸美食，尤其是椰子味道的緬甸甜品讓人讚不絕口。宛如自助餐一樣，由義工分發主食、甜品、湯水、水果和奶茶等食物。大家領了食物後就坐在餐桌前，彼此熟悉的人或用緬甸語或用英語聊天，那感覺好像身在緬甸一樣。

緬甸寺廟定期提供免費美食給信眾。（記者張宏／攝影）
緬甸寺廟定期提供免費美食給信眾。（記者張宏／攝影）

華人林小姐表示，她的男朋友是緬甸華僑，所以她經常有機會和他一起來緬甸寺廟祭拜和吃美食。緬甸人對佛教非常虔誠，當地不少小孩都是通過出家來獲得啟蒙教育。緬甸美食也相對清淡，很多食物都會放入椰子，混合香油的米飯也非常好吃。

報恩寺地點是1830 N. Azusa & San Gabriel Canyon Rd. Azusa, CA 91702

緬甸 華人 美食

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