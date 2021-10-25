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大家來寫書／劉光乾探索人性 活在當下享受人生

記者邵敏╱洛杉磯報導
旅美作家劉光乾著新書《此心安處是吾家》。（劉光乾提供）
旅美作家劉光乾著新書《此心安處是吾家》。（劉光乾提供）

旅美作家劉光乾先生的新書《此心安處是吾家》，記錄了他在新冠疫情期間思考人生、探索人性的點點滴滴，年逾八旬的劉先生感慨一定要「活在當下，享受人生」。

出生在上世紀30年代的劉光乾，畢業於中國陜西師範大學中文系，先後在青海省西寧市，陜西省西安財經學院等處工作，退休後於2001年依親來美國定居，現住在密西根州小城安娜堡市。劉先生曾著《鄭板橋詩文注》、《一個中國老人眼中的美國》等書籍。

劉光乾說，一路走來已八十多年風雨，回頭看自己，拼搏、奮鬥、失敗、掙扎，經歷無數艱難痛苦，也感受幸福與喜悅，人生百味雜陳，酸甜苦辣鹹都已嚐過，因此積累了一些人生經驗和感悟。 《此心安處是吾家》一書，記錄的就是他經過大半輩子的人生歷練、歲月沉澱之後，慢慢明白的一些做人的基本道理。

「我常想，現在留給我的時間不多了，應當珍惜眼下幸福生活，好好活在當下，享受人生，不要虛度光陰，抽時間把自己一生經過艱苦歷練後得到的經驗和感悟，結合眼下實際情況，如實記錄下來。」雖有此想法，但他苦於平時沒有時間寫作，突如其來的新冠疫情反而提供了機遇。

「疫情把人們關在籠子裡，使我有更多時間躲在家裡讀書學習，思考人生，探索人性，感悟生活。利用這段時間，我就把自己想到的點滴隨時記錄下來，寫出了十多萬字的人生感悟系列文章。」

劉光乾說，他希望能分享自己的文字，就在尋找出版社編印成冊，正巧看到世報「大家來寫書」的活動可以實現夢想，便多次篩選修改文章，最終形成《此心安處是吾家》的初稿，「在世報工作人員的熱心幫助下，終於能讓這些文字散發出油墨的清香，出版成冊，實現我的一樁心願，非常感激。」

疫情 美國 中國

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