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大家來寫書／徐耀中《映峰齋文集》 寫多姿多彩生活

記者楊青／洛杉磯報導
年逾九旬的徐耀中最近出版新書《映峰齋文集》。（徐耀中提供）
年逾九旬的徐耀中最近出版新書《映峰齋文集》。（徐耀中提供）

將生活過得多姿多彩，將多姿多彩的生活用文字表現出來，就是徐耀中和他最新出版的《映峰齋文集》。

90高齡的徐耀中參加2021年世界日報「大家來寫書」，將來美30多年在世界日報等八家中文報紙發表的文章收集成冊，不僅記錄了徐耀中自己的旅美生活，同時也記載了華人在洛杉磯和加州三分之一個世紀的發展和變遷。「遺憾的是很多文章散落之後，再也無法全部找到」。

徐耀中，蘇州人，映峰齋主人，畢業於華東師範大學，曾執教中國國際關係學院、外交學院、蘇州教育學院、江南社會學院等，著有《映峰齋文選》、《映峰齋文選增訂本》、《映峰齋畫選》等。

一生鍾情寫作，徐耀中來美後，從1990年開始，以論文、隨筆和雜文等多種方式投稿中文媒體，與廣大讀者分享其生活點滴和内心感受。從2015年至2020年，他先後出版四本書，其中《偵察邏輯學》，將大學期間的講稿整理加工成書，將近30萬字，由蘇州大學出版，獲得邏輯和思維優秀成果獎。

此次出版的《映峰齋文集》，則重點收錄其90年代之後的文字，包括上下古今，成語發展，地方志研究等等，此外還有其在幾十年間旅遊中美各地山水和城市留下的珍貴照片，從張家界到九寨溝，從華山、長白山到蘇州、無錫、鎮江、雲南、貴州、桂林、陝西和河北，從八達嶺到承德山莊和頤和園，圖文并茂，引人入勝。

閑時，徐耀中還喜歡畫畫、美食、讀報和會朋友，每天種花種草，煎炒烹飪，生活有滋有味，樂此不彼。

世界日報 加州 中國

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