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世報建材裝修展講座 羅怡婷：材料漲 室內設計受挑戰

記者啟鉻／洛杉磯報導
2021建材裝修大展主講嘉賓羅怡婷（Nancy Lo）。（公司官網）
2021建材裝修大展主講嘉賓羅怡婷（Nancy Lo）。（公司官網）

洛杉磯世界日報和華人營建公會合辦第三屆建材裝修大展，d.Kode Studio,Inc.創辦人兼首席室內設計師羅怡婷（Nancy Lo）將於15日下午2時30分主講她專精的室內設計。她表示，會結合住宅及商業室內設計個案演講。

羅怡婷創辦室內設計公司d.Kode Studio,Inc.有十餘年時間，精於住宅、商業場所室內設計，以及平面設計。她表示，這是她第二次參加世界日報舉辦的建材裝修大展。本次大展，她會分析說明住宅及商業用途場所室內設計具體案例，讓大家從細節暸解流程及如何操作。

她認為，無論是住宅及商業用途場所的室內設計，都是因人而異，充分張揚個性，所以要拒絕雷同。在不同族裔人士對待住宅及商業項目室內設計方面，也有不同表現。比如有的要求商業項目在室內設計上要求效率，有的注重細節；無論是設計細節還是施工細節，都要精益求精。作為室內設計師，在客人提供預算的範圍內，做到設計方案滿足對方要求，且有的設計內容還要通過市府審批。

她從事室內設計多年，在住宅室內設計方面為數百萬元住宅做室內設計，曾設計的最高預算達150萬元。也曾因文化背景不同，遇到過很挑剔的客人，或是有的設計方案需要修改八次或九次之多。目前遇到的最大問題是，材料漲價及供應不足，對室內設計師也是一大挑戰。

羅怡婷擁有加州室內設計師專業執照，以及綠化環境設計資格，在兩所大學教授室內設計課程，在室內設計領域也曾獲得多次各級獎項。

預算 世界日報 加州

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