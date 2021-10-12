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鄭德倫將分享如何裝修舊宅

本報記者／洛杉磯報導
鄭德倫將主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」。（鄭德倫提供）
鄭德倫將主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」。（鄭德倫提供）

世界日報與華人營建公會攜手在10月14和15日舉辦第三屆「建材裝修大展」，14日上午11時至11時45分將有德倫學院負責人鄭德倫主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」。

對於2022年是否是投資拍賣房的好時機，鄭德倫表示，目前拍賣屋的數量遠低於美國在上次經濟衰退期間所經歷的數量，房地產市場已經出現穩定復甦。但預計到2022年仍會出現一部分的拍賣屋衝擊該行業，不過不會像大家想像的那麼糟糕。數據顯示，2022年春天至少有22.5萬處房產將處於初步拍賣通知階段。

他還會分享舊屋翻新技巧。他表示，美國存在許多裝潢陳舊、格局不當的高齡老屋，若能在空間的改造上著墨，並搭配當下流行的裝潢模型與新式建材，能創造出房屋最大的價值化，可在四至六個月的短時間內獲取高達15%至40%的高額回報。

鄭德倫並將講解一些施工的要點，包括控制預算與工程時間、查實原有改建的建築許可、申請新增改建的許可、電路改造、撤換水管、徹底消毒等。此外，他也會分享獲利難點。這包括如何找到有潛力的房屋、施工團隊、物美價廉的建材，如何規避利得稅和編列預算，什麼樣的翻新或加建格式能夠獲取最大的賣點等。

拍賣 美國 預算

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