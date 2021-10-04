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羅吉原寫生活小品 美食入味

記者啟鉻╱洛杉磯報導
作者 羅吉原。 （本人提供）
作者 羅吉原。 （本人提供）

世界日報「大家來寫書」的活動中，住在新澤西州的羅吉原，已經推出兩本書，最新一本是「北美生活小品文第二集」，於2021年6月出版。他也曾在2018年通過這項活動，出版「北美生活小品文第一集」。他雖然是理工科出身，興趣卻非常廣泛，他說目標是通過世界日報「大家來寫書」，在2022或2023年出版第三集的書。

羅吉原寫書的內容包括生活、跳舞、修房子、汽車、事業及旅遊等；他也喜歡美食，經常在家裡燒菜。所以他撰寫的文章中，也有美食，已經發表多篇美食文章，與世界日報讀者分享他的美食體驗。

他說，通過世界日報「大家來寫書」活動，他將平時在世界日報家園版、上下古今、世界日報周刊登出的文章，結集為北美生活小品文，繼而出版第一集，文章91篇；第二集，文章58篇。目前他正在為完成第三集撰寫文章，大約每兩至三周會寫一篇，預計在2022或2023年，出版第三集作品。

羅吉原現年69歲，台灣新竹人，1974年台灣大學電機系畢業後，1976年赴美留學，在奧斯汀德州大學獲得電機碩士學位，並在新澤西州羅格斯大學獲得電腦科學博士學位，先後在新澤西州的貝爾實驗室，以及加州矽谷，致力於從事晶片設計軟體產品的研發工作。2012年開始在世界日報家園版、上下古今、周刊等發表文章至今。

2021年3月開始，他完成疫苗接種後，曾到全美多個國家公園旅遊，並考慮撰寫一些旅遊文章，作為未來通過世界日報「大家來寫書」，出版「北美生活小品文第三集」的部分文章內容。

世界日報 新澤西州 美食

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