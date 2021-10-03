鮮于濤寫10萬字 「宅家日記」如家國春秋

作者鮮于濤。（本人提供）

在洛杉磯世界日報 2021年「大家來寫書」活動中，現住紐約 的鮮于濤，創作「紐約宅家日記」，這是他第一本著作。目前他正在創作第二本書，已經完成，正在修改中，準備參加世界日報下一年度的「大家來寫書」活動並出版。

「紐約宅家日記」是作者以日記體形式完成，記錄新冠疫情期間所見所聞所感，其中穿插家族逸聞，父輩往事，以及個人成長經歷，堪稱「家國春秋」的最佳寫照，全數大約有10萬字。

據鮮于濤的妹妹、現住洛杉磯縣的鮮于慧介紹，鮮于濤1994年移民美國 ，出國前曾在中學教書，精於中文、歷史，尤其喜歡拳擊，曾擔任過拳擊教練，所以體育也是最愛。來美後，曾在酒店等多家公司工作，對美國社會深入瞭解，經歷豐富。

至於她哥哥在作品中談到的家族歷史，據鮮于慧說，家族爺爺輩在湖北家鄉很富有，堪稱首富，後經歷多次變故。爸爸鮮于明南在1949年以前赴美留學，後返回中國參加建設，中美建交時期再次出國，在紐約從事教學。

國內媒體曾報導，2003年10月末，當時已移民美國的鮮于濤，陪同坐著輪椅的逾八旬父親鮮于明南，參加蔣介石遺孀宋美齡在紐約的公祭活動。鮮于濤說，他和父親從未去過台灣，他家和蔣宋家族非親非故，但宋美齡離去，標誌著一個歷史階段結束，父親內心感觸很多，因此前去憑弔。

鮮于慧說，在哥哥創作「紐約宅家日記」過程中，她也提供一些記憶的歷史資料，起到輔助作用。現已七旬的鮮于濤文筆很好，每天居家都勤於寫作，數月間已經完成第二本「紐約宅家日記」所需文章，正在修改中，將參加下次世界日報「大家來寫書」活動。