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閒逛悠遊 這座老城別有風味

記者邵敏／洛杉磯報導
1891年建校的加州理工學院，據說31位諾貝爾獎獲得者出自這裡。（記者邵敏／攝影）
1891年建校的加州理工學院，據說31位諾貝爾獎獲得者出自這裡。（記者邵敏／攝影）

如果周末不知道去哪玩，巴沙迪那（Pasadena）百年老城絕對值得一去再去，那裡是打發悠閒時光的好去處。科羅拉多大道（Colorado Blvd）短短一公里聚集了眾多美食與商家，一邊曬著加州明媚的陽光，一邊漫步在精品店中，絕對是別樣享受。

影音來源：記者 邵敏

都說華人移民到美國，好山好水好寂寞，但在老城裡無所目的閒逛，看看十字路口川流不息的人群，感覺又回到了國內哪個熱鬧的城市。這裡除了眾多服裝店和餐飲店之外，還有書店、藝廊、酒吧、夜店、骨董店和電影院，絕對可以消磨一天的時光。

Smith Alley的巨人雕像。（記者邵敏／攝影）
Smith Alley的巨人雕像。（記者邵敏／攝影）

歷史與現代 巧妙在此融合

巴沙迪那老城，處處能感受到歷史與現代融合的痕跡，美劇「生活大爆炸」 (Big Bang Theory)就是以這裡為背景拍攝。碎步走在科羅拉多大道上，轉身就是風格別緻的小巷，紅色的磚牆，賣花的女孩，斑駁的樹影，像極了上海的弄堂。 Hugus Alley 和 Smith Alley 中有許多值得探索的小驚喜，色彩鮮豔的巨人雕像安靜地曬著午後的太陽，彷彿在訴說歷史的記憶。可以買杯咖啡，隨意坐在哪個角落發呆，偷得浮生半日閒。

熱鬧的老城，路邊比較難找到停車位，介紹幾處停車好地方，前90分鐘免費停車。 Marriott Garage，地址：171 N. Raymond Avenue, Pasadena；De Lacey Garage，地址：45 S. De Lacey Avenue, Pasadena。

建於1926年的巴沙迪那市政廳，是美國國寶級古蹟市政廳。（記者邵敏／攝影）
建於1926年的巴沙迪那市政廳，是美國國寶級古蹟市政廳。（記者邵敏／攝影）

建物具特色 常成電影佈景

逛膩了老城的煙火氣息，可以去看看不遠處的巴沙迪那市政廳（Pasadena City Hall），建於1926年的國家歷史建築，可說是美國國寶級古蹟市政廳，美麗的噴水池與巴洛克式圓頂常被好萊塢當成各式佈景使用。 《Mission: Impossible》中的大使館，《Beverly Hills Cop》的警察局，《A Walk in the Clouds》中變身為 Napa-style Courtyard 的葡萄莊園等都是從此處取景。人們常選擇在這裡拍攝婚紗照、畢業照，夜晚華燈初上時更顯恢弘壯觀。

如有空閒，還可去聞名中外的加州理工學院感受濃厚的學術氛圍，離老城也就十多分鐘車程，學校地址為：1200 E California Blvd, Pasadena。這所佈滿世界多名科學家足蹟的校園，就隱身於綠樹成蔭之處。

據說31位諾貝爾獎得主是加州理工的學生或校友，矽谷之父William Bradford Shockley、英特爾公司創始人Gordon Earle Moore、現代遺傳學之父Thomas Hunt Morgan、噴氣動力試驗室創建人Theodore von Kármán… …在加州理工學習工作過的中國科學家錢學森，郭永懷，談家楨，周培源……漫步在科學殿堂的校園中，敬仰之情油然而生，每座看上去並不起眼的建築都曾誕生過偉大的科學發明。

1891年建校的加州理工學院，據說31位諾貝爾獎獲得者出自這裡。（記者邵敏／攝影...
1891年建校的加州理工學院，據說31位諾貝爾獎獲得者出自這裡。（記者邵敏／攝影）

加州理工小而精 遠近馳名

1891年建校的加州理工學院，辦學宗旨力求小而精，在校學生總數只有2100多人。校園總面積124英畝，西班牙南歐的拱形長廊在校園裡隨處可見，給嚴謹的理工學院增加了一份柔美的情調。

學生宿舍前的費林明加農炮是加州理工的鎮院之寶，每年新生入校和老生畢業時都要放上幾炮，此炮曾被麻省理工的學生偷到幾千里之外的波士頓校園。專研科學的理工生也愛惡作劇，學校據說盛行一年一度的逃學日，全體學生逃出課堂，讓教授空等，老生們設計各種機關讓新生破解，年輕的天才們用一整天的時間鬥智鬥勇，樂趣無窮。

慵懶的百年老城，恢弘的市政廳古蹟，傳說中的加州理工，好玩好吃好喝，再加上藝術與科學的雙重熏陶，正是周末好去處。

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