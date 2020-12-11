南加聖誕安心賞燈 得來速飽眼福

田中農會有一哩路是由彩燈裝飾，供民眾駕車經過觀賞聖誕彩燈。（陳鳳儀提供）

聖誕節 將至，許多家庭和商業中心陸續掛起聖誕彩燈和裝飾；河濱縣Mission Inn旅館 每年佈置的聖誕燈，是許多南加民眾在節日期間必去觀賞的項目。今年受新冠疫情 影響，洛杉磯縣和橙縣有多處推出讓民眾得來速（drive-thru）的聖誕燈，民眾無須下車，只要開車花上半小時或一小時，就能欣賞美麗的聖誕燈，也是不錯的體驗。

影音來源：記者王全秀子

河濱縣Mission Inn旅館傳統經典的聖誕燈，已進入第28年。雖然今年受疫情影響缺少點燈儀式，但民眾仍可前往欣賞聖誕裝扮；即日起至31日每周四至周日下午5時起，還有街頭藝人表演，在遵守衛生規定下讓民眾感受節日氣氛。活動免費。

洛縣波莫那（Pomona）的Fairplex會展中心，推出「架子上的精靈假日之旅」（The Elf on the Shelf's Magical Holiday Journey）燈光秀至1月3日。民眾駕車穿越一個迷人的精靈大小的世界，每個轉彎處都有奇妙的精靈和讓人眼前一亮的驚喜。一路上孩子們可以參加尋寶遊戲，尋找隱藏的雪橇鈴鐺，感受聖誕節氛圍。

「架子上的精靈假日之旅」主題，是由影藝界名人設計的原創故事，由艾美獎獲得者David Korins創作故事，艾美獎提名者Curtis Moore原創音樂，百老匯照明設計師David Weiner的照明設計，為整場燈光秀加分，也為民眾帶來無與倫比的沉浸式體驗，全程約一小時。

此外，橙縣爾灣市（Irvine）的田中農場（Tanaka Farms），也有超過一哩的閃爍燈光路線，全程約耗時30至45分鐘。農場超過30英畝，從樹木到稻草人、拖拉機等都加以燈飾裝扮，每周五至周日還有聖誕老人親臨現場，問候來訪的民眾。假日市場攤位，還有聖誕樹、節日裝飾、紀念品等商品出售。入場票價按汽車收費，周間每輛車49元，周末每輛車59元，每輛車不得超過八人。

聖蓋博市居民陳鳳儀，日前和家人駕車前往田中農場觀看燈光秀，從聖谷開過去約40分鐘車程。她說，田中農場是一個比較老的農場，以種植草莓為主。開車去的民眾很多，他們事先在網上購票，免去現場買票等候時間。農場很大，還能看到一些餵養的動物，聖誕燈裝飾讓整個農場充滿節日氣氛 ，總體來說體驗不錯。