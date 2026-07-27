AI進軍好萊塢 華裔臨演怕工作不保

南加州華裔夫婦馮國銳（左）與馮張詠鈴在本職工作之餘，憑藉對表演藝術的熱愛，多年來活躍於好萊塢影視圈，擔任臨時演員，以及華人社區各類表演藝術活動中，兩人互相支持對方藝術追求。（記者啟鉻／攝影）

南加州華裔 夫婦馮國銳（Peter N. Phung）與張詠鈴（Tiffany T. Phung）在本職工作之餘，憑藉對表演藝術的熱愛，多年來活躍於好萊塢 影視圈，擔任臨時演員（簡稱臨演），以及華人 社區各類表演藝術活動中。隨著人工智慧（AI）技術在影視製作中的應用日益普及，馮國銳認為，這項技術正對華人臨演群體帶來不小衝擊，未來臨演工作機會恐將大幅縮減。

相較於太太張詠鈴，馮國銳從事臨演工作的時間更長，參與作品也較多元，而張詠鈴則對舞台表演情有獨鍾。夫妻二人經常攜手參與社區各類文化藝術活動，在藝術道路上彼此扶持、相互鼓勵。本報曾於四年前報導馮國銳熱愛演出、甘當襯托明星的故事。近年來，他又陸續參與多部影視作品拍攝，主要以電視劇為主，包括：Funk City、General Hospital、Lopez vs. Lopez及Law & Order等。

談及AI技術對影視產業及臨演工作影響，馮國銳表示，據他觀察，南加州從事臨演工作的華人不在少數。對他而言，臨演既是全職工作之外的興趣，也是額外收入來源，他原本也希望退休後能投入更多時間參與演出，然而AI帶來的衝擊已愈發明顯。

他指出，過去拍攝大型場景時，製作單位往往需要動員數百名臨演，而如今在AI技術協助下，只需聘用數十名臨演，再透過數位複製與群眾擴增技術，營造出成百上千人的場面效果。這意味著原本屬於眾多臨演的工作機會正在流失。

馮國銳表示，早在兩年前，好萊塢演員工會便曾因AI相關議題與製片方爆發爭議，並發起大規模抗議行動。其中一項核心爭議，便是製作公司利用演員的影像資料進行數位複製。因此，許多製作單位如今都會要求演員簽署相關授權或免責協議，以避免後續法律糾紛。

除電影與電視劇之外，廣告拍攝領域受到的影響同樣顯著。馮國銳指出，許多篇幅較短的商業廣告，如今已能透過AI技術直接生成，原本由臨演客串演出的角色，也逐漸被AI取代。

不過，馮國銳認為，AI雖然有助製片方降低成本、提升效率，但也伴隨不少爭議與挑戰。例如部分製片公司希望透過一次性買斷演員的肖像權或數位形象，在未來影視作品中持續使用。對許多知名演員而言，這樣的做法難以接受，也因此成為演員工會與製片方談判的重要議題之一。

此外，他認為觀眾對AI生成角色的接受度仍有待市場檢驗。許多人觀看電影或電視劇時，除欣賞故事內容，也希望感受真人演員的表演魅力與情感詮釋。相較之下，AI生成角色雖然愈來愈逼真，但仍難以完全展現真人演員細膩的情感層次與感染力。若過度依賴AI技術，可能削弱作品真實感與觀眾共鳴，進而影響影片口碑與票房表現。

有趣的是，馮國銳與張詠鈴夫婦雖然多年來都活躍於影視劇拍攝現場，但從未在作品中飾演過夫妻。馮國銳笑言，在影視圈臨演工作中，似乎存在一項不成文的慣例：現實生活中的夫妻，很少在鏡頭前扮演夫妻角色。這或許與導演安排角色時，希望讓更多臨演獲得演出機會有關。

事實上，太太張詠鈴同樣是表演藝術愛好者。夫婦兩人育有四名子女，長年相互支持彼此的藝術追求，經常活躍於社區文化與藝術活動，並在各類比賽中屢獲佳績。2025年，張詠鈴在第21屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽暨新絲路國韻年華模特兒大賽洛杉磯賽區總決賽中，榮獲成人組年度總冠軍。而同一年，馮國銳也獲得一次洛杉磯「粵唱粵強」卡拉OK大賽亞軍，為兩人藝術愛好再添亮眼成績。

馮國銳在一部影片中臨演警察角色。（馮國銳提供）

夫婦兩人多次一起出現在社區表演舞台上，展示風采。（馮國銳提供）