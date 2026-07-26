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華人追捧迪士尼郵輪 專家揭省錢訂票攻略

記者張宏／洛杉磯報導
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迪士尼郵輪特色之一就是迪士尼人物和孩子的互動。（迪士尼郵輪╱Abigail Ni...
迪士尼郵輪特色之一就是迪士尼人物和孩子的互動。（迪士尼郵輪╱Abigail Nilsson圖片）

迪士尼郵輪近年在華人市場快速升溫，隨著迪士尼探險號進駐亞洲，不僅吸引大量亞洲旅客，也帶動中國及北美華人的訂購熱潮。華人郵輪業者表示，迪士尼郵輪訂單連年成長，甚至有華人旅客直接預訂要價約3萬美元的頂級禮賓套房，擁有專屬通道和日光甲板等特殊舒服。

縱橫郵輪部主管Oliver趙表示，迪士尼郵輪在華人市場認知和接受度都大幅提高，銷售很火爆，尤其是中國國內大幅增長。相比大眾郵輪，迪士尼郵輪增長速度弱一些，主因是北美客群以年輕夫婦帶小孩家庭為主，且因迪士尼IP獨特吸引力，也有年輕情侶和沒有小孩的夫婦乘坐，客群與大部分郵輪群體截然不同；迪士尼郵輪主打IP和特色服務，普通郵輪側重路線和船上活動；迪士尼郵輪價格也比大眾郵輪貴50-60%。

「民眾預定時最大考慮是價格，其次才是路線；美國賣的比較好的，是佛羅里達出發行程和奧蘭多迪士尼樂園打包套餐」。Oliver趙建議，預定盡量選擇大型旅行社或平台，因為他們與郵輪公司有合作，不僅會有折扣且作為這些網站會員，也有網站積分和贈品福利。他提醒不要太相信社媒上的低價或半價船票宣傳，有客人因貪圖便宜被郵輪公司列入黑名單或被騙。迪士尼郵輪一票難求，預定提前半年也不為過，不建議臨時起意和最後一分鐘，越臨近出發越貴，選擇也少。

不同預定迪士尼郵輪的方式，可能意味幾百美元的價差。Upgradedpoints網站報導，旅客可透過迪士尼官網、旅行社、Costco Travel及航空公司合作平台等訂位，不僅有機會獲得禮品卡、船上消費額度或航空哩程，部分甚至可比官網便宜數百美元。

預定方式大比拼

直接透過Disney Cruise Line官網預訂，是最簡單方便的方式。完成訂位前，可保留預約最長三天，無須支付訂金，之後再支付郵輪總價10%至20%的訂金即可確認訂位。

若是好市多會員，透過Costco Travel訂購迪士尼郵輪也是熱門選擇。旅客除支付與官網相近價格外，通常還可獲得一張Costco購物卡回饋，金額依郵輪價格而定。如三人入住海景陽台房的七晚加勒比海航程，總價約7411.94美元，可獲價值590美元的Costco數位購物卡。

Cruise.com是少數可直接在線上完成迪士尼郵輪預訂的平台。根據實際比價，部分航程價格約比Disney官網便宜200美元，但需一次付清全部費用。CruiseDirect雖然價格與官網相同，但部分航程會附贈100美元Visa禮品卡、迪士尼官方簽名冊等贈品。不過，部分優惠需於旅程結束後另外申請，旅客也應留意優惠內容。

熟悉迪士尼郵輪的旅客，也分享一項「船上限定優惠」技巧。若有親友正在搭乘迪士尼郵輪，可於船上預訂下一趟航程時，同時替第二間艙房支付250美元訂金，再將該訂位轉讓給親友。只要雙方搭乘同一航次，即可享船上限定折扣。有旅客表示，透過這項方式，七晚航程便省下約700美元，相當於9折優惠。

精華 FAQ

  • 因為迪士尼IP吸引力強，加上亞洲航線與服務特色明確，帶動中國與北美華人訂單成長，甚至連高價禮賓套房也有人直接下訂。

  • 建議優先選大型旅行社或合作平台，通常可拿到折扣、會員積分或贈品；同時要提早至少半年預訂，避免臨時訂位價格更高。

  • 除官網外，Costco Travel可拿購物卡回饋，Cruise.com有機會便宜約200美元，CruiseDirect則可能送禮品卡或官方贈品，部分還能靠船上預訂再省約700美元。

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