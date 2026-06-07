EB5投資移民注意 「祖父條款」將屆滿

EB-5投資移民祖父條款將於9月30日到期，綠楓法律集團律師陳啟耕籲有意申請者把握期限前遞件，以鎖定現行80萬美元門檻及法律保障，避免未來政策變動帶來的不確定風險。（綠楓法律集團提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： EB-5祖父條款將於9月30日截止，逾期遞件不再受現行保障。

EB-5祖父條款將於9月30日截止，逾期遞件不再受現行保障。 重點二： 期限前送交且受理的I-526E案件，未來仍可依現行制度審理。

期限前送交且受理的I-526E案件，未來仍可依現行制度審理。 重點三：律師提醒資金來源文件與遞件時程皆關鍵，勿信快速送件廣告。

EB-5投資移民 的「祖父條款」（Grandfathering）將於9月30日截止，綠楓法律集團（Green Maple Law Group）律師陳啟耕提醒，有意透過EB-5取得美國綠卡 的台灣家庭，應盡早完成申請準備。凡於9月30日前遞交、並經美國移民局正式受理的I-526E申請案件，即可受現行法規保障，即便未來EB-5區域中心計畫出現政策變動或國會未再延長授權，案件仍可依現行制度持續審理。

陳啟耕表示，祖父條款源自2022年通過的「EB-5改革與誠信法案」（EB-5 RIA）。法案明定，在今年9月30日前受理的案件，可獲「grandfathering」保護，避免因區域中心計畫未來可能中斷或制度調整受衝擊。他指出，若申請人於期限後才遞件，除可能面臨投資門檻提高外，也可能因移民政策方向改變，而增加不確定性。

針對近期備受討論的「Gold Card（金卡）」構想，陳啟耕指出，目前該方案仍屬政策倡議階段，法律定位與未來實施方式尚未完全明朗，與現行EB-5制度並不相同。他表示，EB-5屬投資移民，投資人須投入符合資格的項目，目前TEA（目標就業區）最低投資金額為80萬美元，並需創造至少10個全職工作機會，本金則有機會返還，但同時伴隨投資風險。至於金卡，則傳出可能要求個人支付100萬美元以上費用，且不涉就業創造與投資回收機制，整體成本與架構均與EB-5存在明顯差異。

陳啟耕表示，RIA改革後，過去合法身分在美人士，包括F-1學生、OPT或E-2簽證持有人，普遍可在美國境內同步遞交526E與485身分調整申請，也成為近年EB-5吸引國際學生與科技人才的重要原因之一。不過，近期移民局（USCIS）針對身分調整發布新政策備忘錄後，未來EB-5申請人是否仍可持續適用境內調整身分，目前官方尚未有明確說明。陳啟耕指出，目前外界仍在觀察後續政策細節與實務執行方向。

他進一步指出，目前前來諮詢EB-5的台灣家庭，多數是子女已在美國就學、不希望面對H-1B工作簽證抽籤不確定性的族群；另有部分是企業外派赴美、但公司未提供綠卡規畫的科技業專業人士。

在資金來源方面，陳啟耕提醒，這是EB-5申請中最重要、也最耗時的環節之一。美國移民局要求每筆投資資金都必須證明合法來源及完稅紀錄。若資金涉父母贈與、房產出售、自有積蓄等多種來源，相關文件均須完整整理、翻譯與公證。他建議申請人至少預留一至兩個月準備資金文件，避免在期限逼近時因資料不全影響送件。他也提醒，近期市場上出現「10天快速遞交I-526E」廣告，在祖父條款截止前恐成為詐騙或不實行銷溫床。

至於近期坊間流傳「綠卡審核加速」的說法，陳啟耕表示，部分EB-1、EB-2職業移民案件的審核速度略微改善，但整體幅度有限。他分析，近年部分國家簽證與移民案件量減少，可能是部分類別審理時間略為縮短的原因之一，但未來若案件量重新增加，等待時間仍可能再度拉長。

陳啟耕指出，近十年赴美就學、工作與企業派駐的台灣人數明顯增加，也帶動綠卡規畫需求持續攀升。隨著9月30日祖父條款期限逼近，預料未來數月EB-5相關詢問與申請量仍將持續增加。