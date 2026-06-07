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川普移民新規 綠卡收補件潮湧現

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦...
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普新移民政策引發綠卡補件潮，USCIS審查態度明顯趨嚴。
  • 重點二：申請I-485者被要求說明境內辦理綠卡的理由與必要性。
  • 重點三：身分中斷或違規紀錄者風險較高，須更重視合法身分連續。

川普政府日前宣布新移民政策，絕大多數申請綠卡的移民都必須返回母國辦理調整身分，導致人心惶惶。有移民律師指出，新政公布以來，移民局（USCIS）的審核態度已出現變化，近期不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。專家提醒，未來申請人應預期被要求補件的可能性增加，並及早準備相關證明文件，無需過於恐慌。

綠楓法律集團移民律師陳啟耕指出，陳啟耕說，自政策公布以來，不少進入I-485身分調整階段的申請人，已陸續收到補件通知，被要求說明為何選擇在美國境內辦理綠卡，以及是否具特殊理由或必要性。但他也強調，雖然補件增加，但業界尚未出現因單一「境內申請理由不足」導致面試直接失敗或案件被拒的明確案例。他建議，現階段很多事都尚未有明確方向，申請人需更加謹慎準備相關說明文件，以應對審查趨嚴的趨勢。

紀錄不良者首當其衝

目前有一類申請人，在綠卡審查中可能要特別謹慎。陳啟耕指出，在美國境內已失去合法身分者，例如逾期停留（俗稱「跳機」）、簽證過期後滯留，或因其他原因導致合法身分失效的個案。即使透過與美國公民結婚等途徑申請身分調整，仍可能被視為需要額外審查的對象。他認為，相關執行趨勢顯示，曾有移民法違規或合法身分不連續的申請人，審查將更為嚴格，且可能被列為優先審核對象。

移民律師許俊良表示，近期政策與執行方向，更強調「全程維持合法身分」的重要性，即申請人在整個綠卡流程期間，仍需維持原本合法入境或停留身分，例如觀光、學生或工作簽證等，直到最終取得綠卡為止。若在過程中身分中斷，要求補件、甚至離境處理的風險會相應增加。

仍可嘗試境內485身分轉換

兩位移民律師都指出，已進入I-140申請階段的個案，若申請人不選擇境外領事程序，仍可嘗試在美國境內辦理I-485身分調整。不過律師提醒，近期審查標準趨嚴，申請人需準備更完整的說明與證據，以回應為何選擇境內完成綠卡身分轉換，包括對雇主的重要性、家庭因素或其他具體必要性等。

事實上，國土安全部（DHS）5月29日針對該公告發表聲明澄清，原籍申請政策並非適用所有申請者，將依個案情況評估與執行，但仍未提供更多細節。是否要求申請人出境，仍會由個別移民官依個案判斷。國土安全部發言人也強調，移民官本來就有這項裁量權，這次只是提醒他們可以使用該權限。

國土安全部指出，簽證到期卻逾期居留、大量依賴公共福利的申請人，較可能要返回原籍國辦理綠卡申請。不過，國土安全部仍未說清楚哪些申請人可能被要求離境，也未說明實際執行方式。

精華 FAQ

  • 政策公布後，許多申請I-485的民眾陸續收到補件通知，要求交代為何選擇在美國境內辦理綠卡。律師表示，審查尺度已變得更嚴格，但目前尚未見到因單一理由不足而直接拒件的明確案例。

  • 曾在美國境內失去合法身分者最需留意，例如逾期停留、簽證過期滯留，或其他原因造成身分中斷的人。即使透過婚姻等方式申請，也可能被視為需額外審查的對象。

  • 律師建議先準備完整證據，說明境內辦理的必要性，例如雇主需求、家庭因素或其他特殊理由。同時要盡量維持原本合法身分，避免在流程中斷身分，以降低補件或被要求離境的風險。

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