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海釣須有執照 魚獲量有上限 保護區禁漁

記者楊青／洛杉磯報導
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南加州地區海釣熱點。（取自加州魚類及野生動物管理局）
南加州地區海釣熱點。（取自加州魚類及野生動物管理局）

5月以來，南加州迎來一年中最熱門海釣季節，不少華人釣客近期頻頻傳出「爆桶」捷報，從聖地牙哥一路往南至墨西哥外海的深海包船行程，幾乎周周滿團。加州海釣法規繁雜，許多新手，甚至老手稍不留意就可能違規。

加州漁獵局（CDFW）提醒，凡年滿16歲以上民眾，只要在海洋、海灣或船上釣魚，都必須持有效的加州運動釣魚執照（Sport Fishing License）；唯一例外是於公共碼頭（public pier）岸釣時，可免持執照。

目前南加州外海最熱門海釣方式，多為從聖地牙哥港口搭乘「半日船」、「全日船」或多日遠征船（overnight trip），前往加州近海甚至墨西哥海域作業。若船隻進入墨西哥海域釣魚，釣客除了加州釣魚證外，通常還需攜帶護照及墨西哥旅遊許可（FMM）；部分包船公司會代辦墨西哥釣魚許可證，否則可能遭墨西哥海巡單位開罰。

根據CDFW現行規定，一般海魚每日總漁獲量不得超過20尾，且同一魚種不得超過10尾。不過，部分魚類另有特殊限制。例如加州大比目魚（California Halibut）在南加州地區每日上限為五尾，且體長必須超過22英寸；岩魚（Rockfish）、Lingcod等深海魚，則另有季節、區域及水深限制。

加州對魚體辨識要求相當嚴格。像加州羊頭魚（California Sheephead）與Lingcod等魚種，即使切片處理後，仍必須保留完整魚皮，以供執法人員辨識魚種。若船上被查獲無法辨識魚種的魚體，仍可能被視為違規。

在釣具使用方面，加州海域原則上可使用多支釣竿，但在公共碼頭最多只能使用兩支竿線；若船上持有岩魚、Lingcod等魚種時，則限制只能使用一條線且最多兩枚魚鉤。部分海域另設有海洋保護區（MPA），禁止釣特定魚種，甚至全面禁漁。

不少華人釣客也容易忽略「船限」（boat limit）規定。加州法律允許包船以全船總人數計算總漁獲量，但每位釣客下船後，仍不得持有超過個人每日上限的魚獲。

釣魚專家建議，民眾出海前除確認天候與浪況，更應事先查閱加州漁獵局官網最新公告。部分魚種會隨季節進行「臨時管制」，若未留意最新規定，可能開心出海卻誤觸法規。

加州 聖地牙哥 墨西哥

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