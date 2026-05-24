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MLB天使隊台灣日 2萬球迷同歡 Taiwan球衣看台翻騰

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
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長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（左起）、天使棒球隊總經理Molly Joll...
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（左起）、天使棒球隊總經理Molly Jolly、馬博元一同出席「台灣日」開球儀式。（記者謝雨珊╱攝影）

美國職棒大聯盟（MLB）球場近年已成為展現台灣軟實力的重要舞台。由長榮航空獨家贊助的洛杉磯天使隊「台灣日」（Taiwanese Heritage Night）活動，日前在安那罕天使隊主場盛大登場，吸引超過2萬球迷進場。其中逾3000球迷身穿印有「Taiwan」字樣的限量紀念球衣齊聚看台，滿場台灣元素與熱烈氛圍，讓大聯盟球場瞬間化身大型台灣嘉年華。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元身穿天使隊12號球衣現身球場，為「台灣日」活動擔任開球嘉賓，隨後也與僑胞一同熱血觀賽。馬博元表示，美國職棒是連結台美民間情誼的重要平台，活動不僅提升台灣國際能見度，也凝聚海外僑界向心力。

望著滿場台灣鄉親，他回憶30年前與朋友一起打少棒時光。他感性表示：「如果當年有人告訴我，有一天能站上大聯盟球場參加這樣的活動，真的就像夢想成真。今天球場內隨處可見台灣文化與元素，這份感動難以言喻。」

除場內精彩球賽，球場周邊文化推廣活動同樣熱鬧。中華民國交通部觀光署與教育部攜手設立台灣觀光及華語教育推廣攤位，除介紹台灣最新旅遊資訊與經典美食外，也積極推廣「學華語到台灣」計畫。台灣觀光吉祥物「喔熊」當天更成為全場焦點，熱情與美國球迷互動，成功圈粉大批民眾。

美籍球迷Elizabeth表示，這次特地提前抵達球場，與台裔朋友一同參加「台灣日」，並欣賞精彩賽事。

現場還有三位台美第二代青年帶韓裔朋友參與活動。其中韓裔男Ryan Kim特別穿上印有台灣「茶葉蛋」等小吃圖案的服裝，並跟著眾人大喊「台灣第一名」，成為現場另類亮點。Ryan分享，去年底首次赴台旅遊，在朋友陪同下完成環島行程，深深愛上台灣的人情味與文化，因此這次特別跟朋友參加「台灣日」，再次感受台灣熱情氛圍。

除洛杉磯天使隊，包括洛杉磯道奇隊、聖地牙哥教士隊、舊金山巨人隊及西雅圖水手隊等大聯盟球隊，近年也紛紛舉辦「台灣日」活動，逐漸形成北美職棒圈的重要文化交流傳統。

美籍球迷Elizabeth（中）表示，這次特地提前到球場，與台裔朋友一同慶祝「台...
美籍球迷Elizabeth（中）表示，這次特地提前到球場，與台裔朋友一同慶祝「台灣日」活動。（記者謝雨珊╱攝影）

看台上超過3000球迷身穿印有「Taiwan」字樣的限量紀念球衣齊聚一堂，滿場的...
看台上超過3000球迷身穿印有「Taiwan」字樣的限量紀念球衣齊聚一堂，滿場的台灣元素與高昂熱情。（記者謝雨珊╱攝影）

這場盛會由南加州僑界與台灣企業攜手合作，將台灣的多元文化直接帶入美國主流職業賽事...
這場盛會由南加州僑界與台灣企業攜手合作，將台灣的多元文化直接帶入美國主流職業賽事。（記者謝雨珊╱攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元，當天身穿天使隊12號球衣現身球場為「台灣日...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元，當天身穿天使隊12號球衣現身球場為「台灣日」開球。（記者謝雨珊╱攝影）

三位台美第二代青年帶著韓裔朋友一同參與活動。韓裔男Ryan Kim（右二）特地穿...
三位台美第二代青年帶著韓裔朋友一同參與活動。韓裔男Ryan Kim（右二）特地穿印有台灣「茶葉蛋」等小吃圖案的服裝，跟著大家高喊「台灣第一名」，成為另類亮點。（記者謝雨珊╱攝影）

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