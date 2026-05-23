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長期不用車 須防輪胎局部變形、機油變質、老鼠咬

記者趙健／綜合報導
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車輛放著不動也可能造成損耗。（記者趙健／攝影）
車輛放著不動也可能造成損耗。（記者趙健／攝影）

出國探親或旅遊，車輛長時間不開，不是放著就沒事。修車業者與汽車專家提醒，「放著不動」本身就可能造成損耗；若事前沒有做好準備，返美後可能面臨電瓶沒電、輪胎變形、油路老化，甚至老鼠咬壞線路等問題。

長時間停車最常見的問題，是電瓶耗電。現今的車輛即使熄火，仍有防盜系統、電子模組等持續耗電。美國汽車協會(AAA)指出，長時間停放會導致電瓶自然放電，若電被放空，可能縮短電瓶壽命。專家建議，可使用電瓶維護器（battery maintainer，一種可長時間維持電瓶電量的設備）或緩充充電器（trickle charger，以低電流持續補電的裝置），避免車輛長時間停放後無法發動；也可請親友定期啟動車輛並短距離行駛。

輪胎也是另一個容易被忽略的問題。車輛若長期固定停放，同一位置長時間承受壓力，可能出現輪胎局部變形（flat spot）。USAA建議，若停放時間超過數月，可適度提高胎壓，或使用千斤頂支架（jack stand）減少輪胎長時間受壓。如果不用千斤頂，最好的方法就是讓輪胎稍微充點氣，防止逐漸漏氣。胎壓可以比正常胎壓高10磅/平方英寸（PSI），但不要超過製造商規定的最大胎壓。

此外，長時間停車也可能讓油品與機油變質。USAA建議，停車前最好將油箱加滿，以減少水氣凝結，同時可加入燃油穩定劑（fuel stabilizer），避免汽油長時間靜置後變質。部分汽車專家也建議，若停放時間較長，可先更換新機油，避免舊機油中的酸性物質長時間殘留引擎內。

南加州不少車主還會碰到老鼠問題。由於汽車引擎室溫暖、隱蔽，容易成為老鼠築巢場所，嚴重時甚至會咬壞電線與隔熱材料，維修費可能高達數千美元。AAAA Auto Storage & Park建議，停車前應先清理車內食物與垃圾，不要把車當儲藏空間，必要時可使用防鼠用品，並定期請人檢查。

另外，AAA也提醒，長期停車時最好不要拉手煞車。因為部分車輛在長時間停放後，煞車皮可能與煞車碟黏住，反而造成問題。專家建議，可改用輪擋固定車輛。

若車輛停放在戶外，專家建議使用車罩，避免南加州長時間日曬導致烤漆與內裝老化。若條件允許，停放於室內車庫仍是最理想方式。

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