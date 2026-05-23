聖縣招商鎖定台企 ONT擴建提升運力

安大略國際機場管理局副主席暨聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）指出，聖伯納汀諾縣幅員廣大、招商環境友善。（記者張庭瑜╱攝影）

安大略國際機場(ONT)管理局副主席暨聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）20日出席洛杉磯 台美商會「全球商務合作峰會」，他從區域經濟角度介紹聖縣的招商優勢與發展潛力，並強調縣府對外資持高度開放態度，歡迎台灣及亞裔 企業積極進駐。

哈格曼指出，聖伯納汀諾縣為全美幅員最廣的縣，面積逾2萬2000平方英里，比美國九個州還大，人口規模亦超越16個州。縣內目前已有910家外資企業進駐，支撐逾2萬6000個就業機會，主要投資來源包括日本 及台灣等亞洲地區。他表示，台灣是聖縣的姊妹城市，縣府長期致力深化與台灣的經貿往來，並定期赴台拜訪推動合作。

在ONT發展成果方面，哈格曼表示，自九年前從洛杉磯世界機場收回本地管理權以來，每日航班數已翻逾三倍，目前達82班，服務逾30個目的地。機場每年為地區帶來38億美元的經濟活動，物流樞紐功能更創造高達178億美元的經濟產值。

談及招商誘因，哈格曼表示，聖縣設有三個外貿區，並提供銷售稅減免、財產稅優惠及多元補助計畫，縣府目前監管約5億美元的各類補助資金，涵蓋能源、基礎建設及充電設施等項目。他強調，縣府願意針對不同企業的需求，量身規畫支援方案，歡迎有意洽談的業者直接聯繫。

對外界關切的能源成本問題，哈格曼坦言，加州電費相較其他州偏高，是目前吸引高科技及數據中心投資的一大挑戰。他表示，縣府正積極推動自產能源計畫，盼藉由再生能源及新技術降低電力成本，提升競爭力。此外，聖縣擁有全美唯一的稀土礦，並有多座礦場陸續開發，加上拉斯維加斯至庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）高速鐵路計畫將貫穿縣境，區域發展前景備受期待。

在通關設施方面，哈格曼透露，ONT目前僅設有一個入境口岸，與LAX的七個相比仍有差距，但縣府正積極與美國海關暨邊境保護局（CBP）合作，預計六個月內完成新通關設施建置，屆時將大幅提升ONT承接國際貨運的能力。