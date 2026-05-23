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涉肉毒桿菌詐保4500萬 女醫師面臨180年刑期

洛杉磯訊
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涉詐領聯邦醫療保險4500萬元的南加州格蘭岱醫師梅利揚，其位於格蘭岱的「健康之路...
涉詐領聯邦醫療保險4500萬元的南加州格蘭岱醫師梅利揚，其位於格蘭岱的「健康之路醫療中心」診所外觀。（取自Google街景）

ABC7電視台報導，南加州格蘭岱（Glendale）一名45歲女醫師涉嫌利用肉毒桿菌（Botox）注射療程，向聯邦醫療保險（Medicare）詐領超過4500萬美元，甚至在病患入獄、出國或診所未營業期間仍持續申報，22日遭洛杉磯聯邦法院裁定九項電信詐欺罪及三項妨礙醫療犯罪調查罪成立，最重恐面臨180年刑期。

美國司法部消息指出，被告梅利揚（Violetta Mailyan）經營位於格蘭岱的「健康之路醫療中心」（Healthy Way Medical Center）。檢方指出，她長期向聯邦醫療保險申報大量肉毒桿菌注射費用，但相關療程不是沒有醫療必要，就是根本未曾施打。檢方在審判中提出證據指出，部分申報日期中，梅利揚本人當時正在國外旅行；另有部分病患在所稱接受治療期間，實際上也在外旅行，甚至有人當時正在監獄服刑。此外，還有部分申報日期落在診所未營業期間。

司法部表示，梅利揚涉嫌為掩飾不法行為，使用偽造文件企圖妨礙聯邦調查，因此另遭妨礙醫療犯罪調查罪起訴。檢方指出，每項電信詐欺罪最高可判20年徒刑，每項妨礙調查罪最高可判五年徒刑。法院目前尚未排定量刑日期。

根據ChatGPT資訊，肉毒桿菌素注射療程在美容與醫療領域日益普及，成為許多民眾改善外觀與治療特定疾病的重要選擇。肉毒桿菌素主要透過阻斷神經與肌肉間的訊號傳遞，使肌肉暫時放鬆，可有效減少因表情動作產生的動態皺紋，包括抬頭紋、魚尾紋及皺眉紋等，也常被用於瘦小臉、修飾下顎線及改善多汗症。

除了美容用途外，肉毒桿菌素也廣泛應用於醫療領域。美國食品暨藥物管理局（FDA）已核准其用於治療慢性偏頭痛、眼瞼痙攣、肌肉僵硬、頸部肌張力異常及膀胱過動症等疾病。部分患者接受治療後，可明顯減輕疼痛與不適，改善生活品質。一般而言，肉毒桿菌注射效果可維持約三至六個月，之後需重新施打。

司法部 聯邦醫療保險

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