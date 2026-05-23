油價攀升 大眾運輸使用量大增

隨著南加州油價持續攀升，Metrolink等大眾運輸系統迎來明顯的搭乘人潮成長，愈來愈多通勤族選擇放棄自駕，改搭Metrolink與公車系統，以降低交通開支。（記者謝雨珊╱攝影）

隨著南加州油價 持續攀升，Metrolink等大眾運輸系統迎來明顯的搭乘人潮成長；愈來愈多通勤族改搭Metrolink與公車系統，以降低交通開支。高油價也正逐步改變美國「超級通勤族」（supercommuters）的生活與移動模式。

通勤族Autumn Beno-Morris接受ABC 7電視台訪問時表示，火車乘客明顯增加，她每天往返洛杉磯 市中心，單程超過70英里，在高油價環境下，已難以負擔自駕通勤。

Metrolink官員指出，油價上漲後，搭乘人數成長約4%。該機構傳播總監Meredith Yeoman表示，「現在開車成本高得難以負擔。」洛杉磯縣大都會運輸局也觀察到需求上升，3月整體搭乘人數較去年同期增加超過8%。

數據顯示，南加州通勤距離普遍偏長，Metrolink乘客平均單程約36英里，相當於每日往返72英里。以一般車輛平均每加侖25英里計算，每日通勤約需3加侖汽油，每日油費約18美元。相比之下，Metrolink提供15美元一日票，並可免費轉乘Metro公車與鐵路系統，成為通勤族更具成本效益的選擇。

改搭大眾運輸不僅節省開支，對部分民眾而言，也提供時間彈性。Beno-Morris表示，「在火車上我可以工作、看影集或閱讀，但開車時只能被困在塞車裡。」

這波大眾運輸需求成長也帶來挑戰。由於約3000萬美元預算缺口，Metrolink已將部分減班措施延長至無限期，並可能進一步削減班次及票價調漲，使通勤族在需求上升之際，面臨服務縮減壓力。

根據When In Your States USA報導，高油價也正在改變美國「超級通勤族」的生活型態。一般而言，「極端通勤」（extreme commute）指單程通勤時間超過90分鐘的工作模式。許多通勤族原本選擇在郊區或外圍城市居住，以換取較低房價或更大居住空間，但在油價上漲後，這種經濟平衡正被打破。

長距離通勤雖然可能節省房租或房貸，但燃油支出迅速上升，使原本的成本優勢被抵銷。對單程50至100英里的通勤者而言，每月燃油支出可能增加數百美元，壓縮家庭預算。

除油費外，通勤族還需承擔輪胎磨損、保養維修、保險里程計價、過路費與車輛折舊等隱性成本。這些支出往往在油價上升時才被重新檢視，使「長距離通勤」的實際成本遠高於表面油費。

根據美國汽車協會（AAA）油價追蹤數據，普通汽油平均價格在2026年5月初升至約每加侖4.55美元，加州更突破6美元，使長距離通勤成為沉重負擔。對往返內陸與沿海城市工作的族群而言，即使薪資較高，也可能被交通成本大量侵蝕。

專家指出，油價上升迫使家庭重新計算「通勤總成本」，不再只看加油當下支出，而是全面評估交通對整體生活開銷的影響。當燃料成本變成一種「隨市場波動的工作稅」，許多家庭也被迫削減外食、娛樂與旅遊支出，以維持基本生活平衡。