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迪士尼夏季旅程 「飛躍美國」7/2限時推出

記者張宏／洛杉磯報導
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星際大戰的全新任務於22日在迪士尼樂園的Millennium Falcon: S...
星際大戰的全新任務於22日在迪士尼樂園的Millennium Falcon: Smugglers Run登場。（迪士尼提供）

暑期到來，加州迪士尼樂園迎來一場充滿驚喜的夏日冒險。今年園區推出多項全新體驗，包括「星際大戰：銀河邊緣」擴展內容、人氣澳洲動畫「Bluey's Best Day Ever!」角色實境登場，以及多款夏日限定美食與周邊商品，為各年齡層遊客打造滿載魔法回憶的夏季旅程。

星際大戰新款周邊。（迪士尼提供）
星際大戰新款周邊。（迪士尼提供）

造型各異的限定美食。（迪士尼提供）
造型各異的限定美食。（迪士尼提供）

「星際大戰」全新任務於22日在迪士尼樂園的「Millennium Falcon: Smugglers Run」登場，並配合電影「Star Wars: The Mandalorian and Grogu」上映推出。玩家將體驗升級版任務內容，前往銀河系三大全新目的地展開冒險，並與曼達洛人及古古（Grogu）相遇。限時期間，遊客還可欣賞全新內容「The Curious Child」，觀看古古測試自身喚回與曼達洛人冒險記憶的力量。

暑期到來，加州迪士尼樂園開啟一場難忘的夏日冒險。（迪士尼提供）
暑期到來，加州迪士尼樂園開啟一場難忘的夏日冒險。（迪士尼提供）

星際大戰的全新任務於22日在迪士尼樂園的Millennium Falcon: S...
星際大戰的全新任務於22日在迪士尼樂園的Millennium Falcon: Smugglers Run登場。（迪士尼提供）

此外，BDX機器人也於22日重返迪士尼樂園，進駐Black Spire Outpost，以全新互動方式與遊客交流。

迪士尼70周年慶典周邊。（迪士尼提供）
迪士尼70周年慶典周邊。（迪士尼提供）

園區同時推出來自不同時代的「星際大戰」經典角色見面會，包括Darth Vader、帝國風暴兵、Luke Skywalker等。遊客也可在Batuu聆聽傳奇作曲家John Williams創作、取材自前六部電影的經典配樂。

米奇米妮身穿70周年慶典服裝。（迪士尼提供）
米奇米妮身穿70周年慶典服裝。（迪士尼提供）

澳洲動畫「Bluey's Best Day Ever!」將首次以實境活動形式登場，大小朋友可於Fantasyland Theatre與Bluey及妹妹Bingo一同參與充滿歡笑與溫馨的互動演出。園區也推出系列全新周邊商品，包括兒童與成人服飾、帽款及飲品周邊等。

迪士尼70周年慶典周邊。（迪士尼提供）
迪士尼70周年慶典周邊。（迪士尼提供）

冒險樂園（Disney California Adventure）人氣經典設施「飛躍加州」將升級為「飛躍美國」，並自7月2日起限時推出。遊客將以全新沉浸式飛行體驗，翱翔美國多個壯麗地標與城市景觀，感受各地獨特風貌。

迪士尼70周年慶典持續進行，今年夏季仍可體驗限定裝飾、特別娛樂演出及主題餐飲活動，整體慶祝活動將持續至8月9日。

園方亦推出多項夏季優惠。家庭旅客可享「Kids'Summer Ticket Offer」，6月22日至9月7日期間，3至9歲兒童可享最低50美元起的一日Park Hopper門票優惠。旅客也可享迪士尼度假區飯店住宿優惠，於9月7日前周日至周四指定住宿最高可享85折。

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