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脫衣應援席爆紅 「Tarp Off」席捲大聯盟 球場娛樂多樣化

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美國職棒大聯盟近期出現的新球迷文化，脫衣應援（Tarps Off）成為關鍵字，以...
美國職棒大聯盟近期出現的新球迷文化，脫衣應援（Tarps Off）成為關鍵字，以吸引年輕球迷走進球場。圖為坦帕灣光芒隊粉絲在對戰巴爾的摩 金鶯隊時脫衣應援。（美聯社）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）近期出現一股前所未見的球迷文化浪潮，「Tarps Off」成為最熱門關鍵字。所謂「Tarps Off」，指的是球迷在觀眾席集體脫掉上衣，揮舞衣物並大聲吶喊帶動氣氛。原本只是一次學生球迷的即興舉動，卻在短時間內迅速擴散，從地方性事件變成全聯盟討論焦點，甚至逐漸演變成某些球場的固定應援文化。

這股風潮最早開始於聖路易紅雀主場。當時一群來自美國大學的學生在右外野觀眾席突然脫衣吶喊，配合整齊節奏與誇張動作，瞬間點燃全場氣氛。紅雀總教練奧利佛・馬莫（Oliver Marmol）不但沒有反對，反而自掏腰包替這群學生購買後續比賽門票，希望他們繼續進場帶動氣氛，這樣的舉動也被外界視為球團對新型球迷文化的支持。

這樣的發展並非偶然。近年大聯盟持續推動改革，包括導入投球計時器（Pitch Clock）、縮短比賽時間、自動化好球帶挑戰（ABS）、增加球場娛樂元素等，目的就是吸引年輕族群回流。相比過去較為安靜、冗長、偏向家庭式觀賽氛圍，如今聯盟更傾向打造類似NBA甚至美式足球賽事的熱鬧現場。「Tarps Off」正好符合這種需求：低門檻、容易模仿、視覺衝擊強，非常適合透過短影音平台快速傳播。

隨著影片在TikTok與Instagram等平台瘋傳，越來越多球場開始出現模仿行為。底特律老虎、洛杉磯天使等球隊主場也陸續出現脫衣應援區，其中天使球迷甚至將這種行為轉化為抗議手段。由於球隊長期戰績不振，加上老闆亞提・莫雷諾（Arte Moreno）經營方向備受質疑，不少球迷一邊脫衣揮舞，一邊高喊「Sell the team！」要求出售球隊，形成結合娛樂與抗議的特殊場面。

當然，這樣的轉變也引發兩極評價。部分傳統本質派球迷認為，棒球應該保有原本的節奏與觀賞方式，過度娛樂化可能會讓比賽本質被稀釋。但支持者則認為，在現今注意力競爭激烈的環境中，若無法吸引年輕世代，棒球將逐漸失去市場。透過這類高參與度文化，反而能讓更多人重新走進球場。

事實上，「脫衣應援」在其他運動並非新鮮事，無論是冰上曲棍球、歐洲足球或美國大學運動，都曾出現類似場景。但2026年的大聯盟，首次將其轉化為全聯盟話題並加以擁抱。這也象徵大聯盟在文化層面上的轉型：從單純比賽，逐漸走向「娛樂體驗」。

短期來看，「Tarps Off」或許只是流行現象，但長期而言，它代表的是球迷與比賽互動方式的改變。當觀眾不再只是被動觀看，而是主動參與現場氣氛營造，球場本身也成為內容產生的舞台。對大聯盟來說，這不只是行銷成功，更可能是未來發展的重要方向。

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