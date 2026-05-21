中餐館沿用舊加盟店名引客 恐面臨罰款

餐飲加盟業者在轉換經營主體或更換招牌時，若未依規定完成稅務申報與執照更新，可能面臨聯邦及州稅局的罰款，乃至刑事追訴風險。圖為餐飲業示意圖，非文中提及餐館。（取自Pexels）

南加 部分華人 商圈，近期出現店家在原加盟餐飲據點撤下原品牌招牌後，以新名稱重新營運，但外送平台等仍沿用舊加盟店名，甚至使用相近縮寫吸引客源的情況。北美華人會計師協會理事長張青指出，部分餐飲加盟業者在轉換經營主體或更換招牌時，若未依規定完成稅務申報與執照更新，可能面臨聯邦及州稅局的罰款，乃至刑事追訴風險。

有華人消費者向本報反映，在部分外送平台點某連鎖品牌的外賣，實際到店後卻發現招牌已換，但菜單內容與原加盟品牌高度相似，且發票仍顯示舊名稱。經查證後才發現經營主體已變更，相關做法引發是否涉誤導消費及合規問題的討論。

張青表示，實務中常見情況是，加盟商以「DBA」（即虛擬商號，Fictitious Business Name）名義對外營業，但背後的法定公司主體與聯邦稅號（EIN）維持不變。以一家名為「ABC Inc.」的公司為例，若其以「Panda ABC」為店名對外招攬生意，只要聯邦稅號未變，僅需向銷售稅局申報DBA名稱更新，稅務申報主體本身並不受影響。

然而，張青提醒，若涉及的是加盟商易主，亦即由一家加盟商更換為另一家加盟商，問題便相對複雜。他說，部分業者為維持客源，刻意沿用近似舊店名的新名稱，使消費者誤以為仍是同一家店，此舉在加盟合約尚未正式終止的情況下，可能涉品牌侵權糾紛，並引發加盟商之間的法律爭議。

張青進一步指出，更嚴重的風險在稅務層面。若業者以不同的公司主體分散營業收入，卻未如實申報，恐有低報收入之嫌。他說，國稅局（IRS）會比對銀行對帳單與POS銷售系統的紀錄，一旦發現數據落差，即可能啟動查稅程序。

此外，若新主體沿用舊有銷售稅號，而未另行申辦銷售許可證（Sales Permit）及更新營業執照，不僅可能引發新舊股東之間的產權糾紛，也可能遭州稅局補徵稅款並處以罰款。