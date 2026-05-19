小貓頭鷹掉落鑽石吧華人宅院 萌翻粉絲成網紅

關逾在自家院落撿到小貓頭鷹，將牠好好安頓。（圖／關逾提供）

一隻異常可愛的貓頭鷹幼雛不慎掉落鑽石吧華人 宅院，秒成網紅。

「星期六大早我太太打掃院子，在過道和垃圾桶附近聽到有些異常動靜，走近一看，垃圾桶上面有一隻毛茸茸的野生動物，不飛，也不動，太太一時害怕，趕緊回家叫人」，家住鑽石吧的美國卡車司機公會會長關逾被太太拉去一看，發現那團毛茸茸的小動物，竟然是非常可愛的貓頭鷹幼雛！

表達善意 鳥兒放鬆

「小傢伙大概有一個排球那麽大，撲騰時翅膀展開很長，但渾身還都是細細的小絨毛」，關先生表示，看得出小貓頭鷹雖然體型不算小，但應該還是一隻剛出生不久的幼雛。他說，住家院子樹木很多，發現貓頭鷹幼雛的時候，同時看到兩隻大烏鴉在天上盤旋，不知是烏鴉驚嚇了小貓頭鷹，還是小貓頭鷹不慎從樹上掉落後引起烏鴉的注意。

趕緊小心地將小貓頭鷹抱到平地上，給上清水。小家夥似乎是跌落時受了點傷，加上環境陌生，一度顯得小驚慌，兩隻圓圓的大眼睛怯生生地看著周圍，但似乎也很快確定眼前救牠的人沒有惡意。它開始慢慢挪動毛茸茸的雙腳，將垂到地上的翅膀整理到最舒服的狀態，撲閃撲閃的大眼睛一直溫柔地看著主人的鏡頭，不時優雅地眨一下大扇子一樣的兩排長睫毛，可愛至極。

照顧嬌客 煞費心思

「我們也是第一次這麽近距離地觀看貓頭鷹幼雛」，關先生表示，他對貓頭鷹極有感情，多年前曾在日本專程去看世界貓頭鷹大展，「但我發現這次掉落的這隻貓頭鷹幼雛幾乎比我以前看到的都漂亮」。這兩天，關先生忍不住將貓頭鷹幼雛的小視頻發送到公眾平台與大家分享，短短幾個小時立即刷頻。關先生說，他的微信朋友圈從來沒有看到過這麽多大拇指！大家都關心小貓頭鷹的一舉一動，從小貓頭鷹獲救、小貓頭鷹開始吃第一口肉、到倉庫安頓，每一段視頻都引起大家高度關注。

但是，離開母親的貓頭鷹幼雛吃什麽？關先生表示，他和太太趕緊上網查資料，發現貓頭鷹既不吃蔬菜水果，也不吃穀物雜糧，只吃肉類，最愛鼠類和蛇。關先生和太太趕緊到PetCo，將貓頭鷹的照片和小視頻給店員。未料店員說，他們有各種寵物飼料，但沒有給貓頭鷹的食物。被拒絕的關先生不甘心，在店裏買了一桶餵鳥的乾蟲子，希望小傢伙餓了好歹可以充充飢。沒想到小貓頭鷹完全不感興趣。「後來我們從冰箱給它一些鷄肉丁」，用筷子耐心地喂它，小家夥終於張嘴了，一口、兩口、三口，愈吃愈熟練，愈吃愈歡喜。第二頓飯，小貓頭鷹和關先生已很有默契。

小貓頭鷹和關家逐漸熟悉，開始接受人們給牠的食物。（圖／關逾提供）

小貓頭鷹這兩天簡直就是關先生家的貴客，全家的關注都在這個小生命上。關先生說，他也乘機上網學習了不少貓頭鷹的知識，得知貓頭鷹不僅是大型益鳥而獲得普遍讚譽，它們的脖子可以360度旋轉，以便全方位觀察環境。為兼顧安全和休息，貓頭鷹還能單眼閉合，一隻眼睜著看敵情，另外一隻眼睛閉著睡大覺，鎮定自若，人見人愛。