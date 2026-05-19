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原生貓頭鷹禁飼養 華人拾獲送往庇護所

記者楊青／鑽石吧報導
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跌落鑽石吧華人宅院的貓頭鷹幼雛，人見人愛。（圖／關逾提供）
跌落鑽石吧華人宅院的貓頭鷹幼雛，人見人愛。（圖／關逾提供）

鑽石吧貓頭鷹幼雛得到好心華人住家救助和精心照顧，消息迅速得到社群平台當紅關注。不過，短短兩天事情急轉直下：可愛的小貓頭鷹目前已被送往聖迪瑪斯動物庇護所。

關先生表示，小貓頭鷹的到來很快引起家裏兩代人對照顧野生動物的不同看法和爭議。他本來打算好好照顧小貓頭鷹，等它恢復健康強壯之後讓它重新回大自然。但兒子認 為，野生動物應該馬上回到野生的環境，即便是短時間離開它生長的環境，也應由專業人員照顧。所以兒子第二天就打電話給聖迪瑪斯動物庇護站，救助站周末人手不夠，兒子最後決定自己開車送去。

一個來自中國，一個出生在美國，關先生感嘆，兩代人對野生動物照顧的看法很不一樣。如今小傢伙被送走，只能希望牠在動物庇護所得到好的照顧，能夠盡快重返大自然生活。

根據美國貓頭鷹研究機構相關資料，貓頭鷹的壽命主要取決於體型與生活環境，由於經常面臨天敵威脅、疾病、氣候嚴寒與食物短缺等考驗，野生貓頭鷹的實際壽命普遍偏短。而在圈養環境，比如動物園或專業野生動物機構中，因為有穩定的食物來源與醫療照護，壽命能大幅延長，體型愈大壽命愈長。在野外，小型貓頭鷹壽命約3至5年，中大型約5至12年；而得到妥善照顧的人工圈養環境下，大型貓頭鷹甚至可活上20到60年。

加州魚類及野生動物管理局（The California Department of Fish and Wildlife）規定，在加州，幾乎所有原生貓頭鷹都屬於受嚴格保護的野生鳥類，受聯邦和州法律雙重保護。聯邦「候鳥條約法」（MBTA）規定不得獵捕、射殺、捕捉任何原生貓頭鷹；不得持有活體或屍體；不得收藏羽毛、蛋或巢穴；不得干擾繁殖中的巢與幼雛，即使撿到死亡貓頭鷹，也不能自行帶回家保存。除非持有特殊聯邦許可，否則都可能違法。

管理局表示，有些加州貓頭鷹屬於高度敏感物種，例如California Spotted Owl、Western Burrowing Owl，這些物種在開發案、道路工程、住宅建設中，通常列為生態調查和環評重點。

管理局同時規定，除動物復育中心、持證教育機構、特許獵鷹師（falconer）外，原生貓頭鷹禁止私人飼養，即使撿到幼鳥也不能自行養育，需送往合法野生動物救援單位。

關先生兒子將貓頭鷹幼雛送往動物庇護所。（圖／關逾提供）
關先生兒子將貓頭鷹幼雛送往動物庇護所。（圖／關逾提供）

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