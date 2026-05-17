世紀遊輪 打造跨洲河輪旅遊體系

長江航線遊輪採用全陽台觀景房設計。（世紀遊輪提供）

隨著全球旅遊市場在疫情後復甦，「深度旅遊」與「舒適型旅遊」需求顯著成長，河輪旅遊產業迎來成長契機。高端河輪品牌世紀遊輪（Century Cruises）近日舉辦2026至2027亞洲、歐洲、非洲河輪航旅發布會，吸引眾多業者與旅遊代理參與。世紀遊輪正全面推進全球化戰略布局，持續深耕長江航線同時，加速拓展歐洲及非洲河輪市場，打造跨洲際高端河輪旅遊體系。

長江線推每日驚喜晚宴

世紀遊輪美洲區總裁兼總經理David Fredericks表示，世紀遊輪長江航線以重慶至上海為核心路線，全程約2380公里，航行時間約11至12日，覆蓋中國七省市，是目前長江最具代表性的深度旅遊航線之一。該路線主打「長江文化全景體驗」，串聯巴蜀文化、荊楚文化、吳越文化及上海海派文化等核心文化帶，讓旅客在一次行程中完整體驗中國東、西部文化與地理風貌。

餐飲方面，船上以「長江飲食文化帶」為設計理念，每日提供不同主題餐飲，包括川菜、淮揚菜、楚菜及徽菜等地方風味，並設置「每日主題驚喜晚宴」，以海鮮及特色料理輪換方式，增添旅程豐富度。

在服務配置上，遊輪採用全陽台觀景房設計，載客量約400人，但實際營運控制在360至380人之間，以提升空間舒適度。另配備管家式服務，每位管家服務約20至30名旅客。該航線整體定位為「移動的五星級酒店」，強調輕鬆舒適、深度沉浸與江景體驗。

歐洲航線主打「華人定制」

世紀遊輪也正積極拓展歐洲萊茵河、多瑙河及埃及尼羅河航線，構建全球河輪營運體系。歐洲航線以「阿姆斯特丹至布魯塞爾」等經典河段為核心，全程13天，包含8天7晚船上河輪體驗及陸地文化延伸行程，涵蓋荷蘭、比利時、德國、奧地利及匈牙利等歐洲多國。公司也計畫在尼羅河區域新增五艘河輪，導入相同環保技術與服務體系。

該產品主打「華人定制」，配備中英文雙語服務團隊及中國廚師。在空間設計上，融合歐洲沿岸文化元素與中國傳統藝術，包括陶瓷、國畫及絲綢工藝，打造中西融合的高端河輪體驗空間。

新一代河輪環保技術升級

世紀遊輪將於8月首航的歐洲新一代河輪，採電力推進技術，並使用約60%回收鋼材建造，以符合歐洲市場對綠色航運與永續發展的高標準要求。該技術升級不僅提升船舶環保性能，也降低運行噪音與能源消耗。

David Fredericks表示，疫情後全球旅客更傾向選擇節奏舒適、減少頻繁移動的深度旅行方式。河輪旅遊因具備「移動式酒店」特性與連續景觀體驗，市場需求持續成長。他指出，疫情前北美市場一年曾為中國輸送約6萬旅客。其中，中國長江航線正逐漸成為國際旅客關注的新興目的地之一。

David Fredericks表示，世紀遊輪正從中國本土河輪營運商，逐步轉型為全球高端內河郵輪品牌。已不再只是單純銷售旅遊產品，而是打造涵蓋航運、服務與目的地體驗的完整河輪生態系統。

河輪上每日提供各種美食。（世紀遊輪提供）

世紀遊輪正積極拓展歐洲萊茵河、多瑙河及埃及尼羅河航線。（世紀遊輪提供）

長江航線餐飲以「長江飲食文化帶」為設計理念，每日提供不同主題餐飲體驗。（世紀遊輪提供）

世紀遊輪的河輪船艙空間寬敞。（世紀遊輪提供）

世紀遊輪美洲區總裁兼總經理David Fredericks指出，河輪旅遊因具備「移動式酒店」特性與連續景觀體驗，市場需求持續成長。（記者張宏／攝影）

河輪上每日提供各種美食。（世紀遊輪提供）

世紀遊輪正積極拓展歐洲萊茵河、多瑙河及埃及尼羅河航線，構建全球河輪營運體系。（世紀遊輪提供）