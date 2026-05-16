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橙縣華婦癌末 打南加大研發新疫苗奇蹟好轉

記者謝雨珊／橙縣報導
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在歷經約三個月左右的南加大醫療團隊的新型癌症疫苗臨床試驗，陳秀芬（中）的腫瘤縮小...
在歷經約三個月左右的南加大醫療團隊的新型癌症疫苗臨床試驗，陳秀芬（中）的腫瘤縮小、擴散的癌細胞也消失了。（圖／陳秀芬提供）

在與病魔搏鬥的絕望邊緣，一名60歲的華婦看見了生命的曙光。她罹患的是被稱為「最難治乳癌」的第四期三陰性乳癌，儘管歷經無數次化療與標靶治療，病情仍不見起色。就在瀕臨放棄之際，她參與了南加大（USC）醫療團隊研發的新型癌症疫苗臨床試驗，竟迎來奇蹟般轉機。她認為是這項臨床試驗救了她一命。

陳秀芬（Fen Chen）從廣東汕頭移民洛杉磯已超過32年，目前定居橙縣芳泉谷（Fountain Valley）。回憶起病情發現的過程，她坦言一切來得猝不及防。2022年一次例行健康檢查，她被發現淋巴結出現異常，但醫師當時評估風險不高，建議持續觀察。沒想到因檢查排程延宕，錯過最佳治療時機，再次就醫時病情已急遽惡化，確診為三陰性乳癌末期。

絕望邊緣 遇轉機

從原本以為只是小小警訊，到面對晚期癌症的沉重現實，這段過程無疑是一記重擊。然而，在多次治療效果有限、幾乎走到絕望邊緣之際，經主治醫師介紹，她選擇加入新型癌症疫苗的臨床試驗，沒想到竟是一次轉機。

陳秀芬回憶，當她得知罹患癌症那一刻，內心一時難以接受。她曾忍不住問自己：「為什麼是我？」那段時間情緒低落，也曾對命運感到怨懟。然而，在家人不斷的陪伴與鼓勵下，她逐漸收拾情緒，選擇正面迎戰病魔，並接受治療。

她先後接受兩次化療，但病情並未如預期穩定下來。某次回診，醫師沉重告知，癌細胞已進一步擴散至腦部與腿部，情況相當不樂觀，幾乎已難以有效控制。那一刻，陳秀芬坦言自己徹底崩潰，不知還能走多久，「但心裡還是不想放棄」。

她的大兒子陳勃升接受本報專訪時表示，當時主治醫師建議，在常規治療效果有限情況下，可以考慮參與南加大臨床試驗研究員兼外科腫瘤醫師Fumito Ito（伊藤文人，音譯）主導的新型癌症疫苗臨床試驗。

陳秀芬回憶，當她得知這個機會時，沒有太多猶豫。對她而言，那已不是「選擇」，而是當下唯一仍然可以抓住的希望。

面對幾乎無路可退的病情，陳秀芬的孩子們選擇輪流陪伴母親，每天從橙縣芳泉谷驅車前往洛杉磯市中心的南加大（USC）接受癌症疫苗治療。

抗癌3年半 見曙光

陳秀芬分享，治療過程並不輕鬆。她每天至少需要在醫院停留半天以上，當醫師將針頭注入腫瘤時，那種劇烈疼痛讓她至今印象深刻，「那種痛真的很難忍受，但只能咬牙撐下去」。

陳勃升坦言，當初得知母親病情時，第一時間選擇隱瞞，因為擔心母親無法承受如此沉重的打擊。然而，隨著治療展開，他也逐漸見證母親展現出的堅韌，「我的母親真的很堅強；」母親一路撐過四個療程，每一個階段都需要反覆治療與休養，整個療程歷時近三個月。

從最初的頭痛、腹部不適、極度疲憊，幾乎天天躺在床上，到因癌細胞擴散兩度接受腳部手術，再經歷四個療程，抗癌過程走了約三年半，陳秀芬一路承受身體與心理的雙重煎熬。

如今病情逐漸受到控制，行動也恢復自如，體內的癌細胞明顯受到控制，原本擴散至頭部與腳部的病灶也已消失，目前僅剩乳房周邊仍有殘存癌細胞，仍需持續每周回診接受化療追蹤。她回望這段歷程，只淡淡說了一句：「能像現在這樣活著，我已經很滿意。真的很感謝醫生伊藤文人。」對她與家人而言，這條路尚未完全結束，但已經從最黑暗的谷底，看見生命延續曙光。

陳秀芬（右）2022年在健檢後，發現確診三陰性乳癌末期，原本被醫生評估癌細胞不受...
陳秀芬（右）2022年在健檢後，發現確診三陰性乳癌末期，原本被醫生評估癌細胞不受控，抱著一絲希望參與了南加大（USC）醫療團隊研發的新型癌症疫苗臨床試驗，竟迎來了奇蹟般的轉機。（圖／陳秀芬提供）

南加大 橙縣 疫苗

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新型癌症疫苗 啟動病人自身免疫系統攻擊癌細胞

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