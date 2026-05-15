我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

最怕看牙完才知多少錢…事前多問這幾題 避免超預期支出

記者子為／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在看牙醫時，患者可主動詢問診所將使用的申報代碼、保險給付方式，以及療程是否可能影...
在看牙醫時，患者可主動詢問診所將使用的申報代碼、保險給付方式，以及療程是否可能影響後續保障範圍，以避免日後出現超出預期的自費支出。（示意圖取材自Pexels）

許多華人在美國看牙時，害怕的往往不是治療本身，而是「做完才知道要付多少錢」。專家指出，只要事前多問幾個問題、善用公司與保險資源，就有機會降低不少風險與支出。

根據美國牙醫協會（American Dental Association，ADA）官網資訊，許多民眾誤以為牙科保險和醫療保險類似，能在重大治療時提供大量保障，但實際上，牙險更像是一種「折扣方案」，主要幫助分擔日常護理費用，對大型療程的給付往往有限。此外，一些人其實並不了解牙險實際如何運作，對給付頻率、年度上限、申報代碼與保障範圍等規則存在誤解，也因此容易在治療後出現超出預期的費用。

本報報導，南加華人劉女士因相信自己符合「一年兩次免費洗牙」的規定而去洗牙，卻被保險公司認定超出使用頻次，收到150美元帳單。她認為是保險公司提供的簡介導致她誤解政策，因此決定申訴。

她一開始直接與保險公司客服溝通超過半小時，但對方始終強調規則已寫在保單細則中，無法直接免除費用。之後，她轉向公司人力資源部門（HR）求助。雖然HR本身對保險細則未必完全了解，但能協助她聯繫公司合作的保險經紀（insurance broker）。她表示，保險經紀回覆速度相當迅速，並主動代為與保險公司再次溝通。

「大概三個工作日後，他們就告訴我，這次帳單會重新調整，最後還是算進免費洗牙的範圍內。」劉女士說，她也因此發現，若保險是透過公司購買，讓公司HR或保險經紀協助處理問題，有時反而比直接與保險公司溝通更有效。

另一方面，有華人反應深層洗牙（deep cleaning）後，後續普通洗牙可能被改列為「牙周維護」而增加費用。針對此類情況，根據ADA與保險機構Delta Dental的建議，患者也可在就診時主動詢問牙醫將使用的申報代碼（billing code）、保險給付方式，以及療程是否可能影響後續保障範圍，以避免日後出現超出預期的自費支出。

此外，ADA發言人Sara Stuefen醫師建議，患者在接受較複雜療程前，可先向保險公司申請治療前費用估算（pretreatment estimate）或事前授權（prior authorization），提前了解可能的自費金額。不過，她也提醒，即使事前獲得估價，保險公司後續仍可能依實際狀況調整給付。

若面臨高額療程，也可考慮尋求第二意見、分階段治療，或詢問診所是否提供付款計畫（payment plan），以避免一次超出年度給付上限。

醫療保險 華人

上一則

7月10日起 簽證申請缺有效簽名或遭直接被拒 無法補救

下一則

保險免費洗牙？華人收百元帳單傻眼 原來規則暗藏細節

延伸閱讀

保險免費洗牙沒那麼簡單 華人收百元帳單才知...

保險免費洗牙沒那麼簡單 華人收百元帳單才知...
在美就醫流程複雜 華人整理「6大實用APP」應對突發

在美就醫流程複雜 華人整理「6大實用APP」應對突發
牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙

牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙
美國醫院的人情味

美國醫院的人情味
護理師全家退出雇主健保計畫 改投保別家月省近千元

護理師全家退出雇主健保計畫 改投保別家月省近千元
健康儲蓄帳戶可享稅務優惠 但這一重要事項最常被忽略

健康儲蓄帳戶可享稅務優惠 但這一重要事項最常被忽略

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌